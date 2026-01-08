醫院爆衝突！邱凱偉《整形過後》護女心切：本能被打開
《整形過後》將播出最終回，温昇豪飾演的整外神醫無預警暈倒，女兒李曼唯「Emma」也傳出意外，另外，邱凱偉也現身，上演「抱病童逃醫院」的社會級衝突案例。邱凱偉飾演一名因女兒「小文」（黃歆庭 飾）背部傷燙傷來急診的父親，因無法交代女兒病情讓温昇豪起疑，而他卻無預警帶女兒逃離醫院，與醫療團隊正面衝突！
邱凱偉坦言自己身為父親，讓他在詮釋「小文爸」時特別有感，「現實中的我也是孩子的爸爸，有了孩子之後，那種想保護家人的本能，好像一個開關自然被打開。」他將自身情感大量投射進角色裡，「不論是保護孩子，或是為了孩子願意付出一切，都是很真實的感受。」尤其戲中女兒的身體狀況不斷惡化，更讓他在表演時難以抽離，「那種無力感會逼著你，只想竭盡所能把孩子護在身後。」
對於角色既固執又自責的矛盾狀態，邱凱偉也深有感觸。他認為，小文父親深信自己是孩子唯一的依靠，卻在一次次求醫無果後，轉而緊抓信仰不放，「當所有方法都沒有回報時，只能選擇自己最相信的東西，才能讓自己撐下去。」他也坦言，這種「自信與自責來回擺盪」的心理，其實是許多父母共同的掙扎，「一方面想讓孩子知道爸爸是可靠的，一方面又會懷疑，自己的選擇是不是反而傷害了她。」也正是這份用錯方法的愛，讓角色更加真實而殘酷。
