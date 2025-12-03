醫院病床上視訊遠距出庭 華府槍擊2國民兵嫌犯拒認罪

29歲阿富汗公民拉坎瓦爾被控在白宮附近槍擊兩名國民兵導致一死一傷，2日首次遠距出庭，拒不認罪。(美聯社)

29歲阿富汗公民拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)被控在白宮附近槍擊兩名國民兵導致一死一傷，2日首次出庭。他在醫院病床上透過視訊遠距連線出庭，對謀殺和襲擊指控，拒不認罪。

華府高等法院法官雷蒙德(Renee Raymond)以拉坎瓦爾的行為造成「極大恐慌」為由，下令將他羈押，不得保釋。該案訂1月14日再次開庭。

這起發生於11月26日的槍擊案，導致20歲國民兵下士貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)傷重死亡，24歲中士沃爾夫(Andrew Wolfe)受傷；拉坎瓦爾也在衝突中受傷，他被控一級謀殺、意圖殺人襲擊和非法持有槍枝。

拉坎瓦爾2日在華府簡短聽證會上透過翻譯表示，自己疼痛不已，無法睜開眼睛。

提交法院的警方報告顯示，案發當時另一國民兵聽到槍聲，看到貝克斯特羅姆和沃爾夫倒地，拉坎瓦爾開槍並高喊「真主偉大」。拉坎瓦爾追趕另一國民兵並開槍，然後在試圖重新裝填子彈時，遭到制伏。

由於川普總統下令增援華府執法行動，8月以來，有大量聯邦特工和軍隊湧入華府；貝克斯特羅姆和沃爾夫隸屬的西維吉尼亞州國民警衛隊，也參與部署。

檢察官迪恩(Ariel Dean)將該槍擊案描述為伏擊式攻擊，是「令人震驚的罪行」，指拉坎瓦爾在槍擊行動前，曾「在城裡四處走動」。

法官雷蒙德認為政府指控「非常有力」；她表示，拉坎瓦爾是華盛頓州居民，穿越全國來到華府，顯示「懷有特定目的」。拉坎瓦爾的辯護律師奧斯汀(Terrence Austin)則指出，拉坎瓦爾以前沒有任何犯罪紀錄。

聽證會結束後，檢察官皮羅(Jeanine Pirro)表示，一旦拉坎瓦爾的身體狀況允許出院，將被送往能解決他「醫療問題」的懲教機構。

川普稱此案是「恐怖攻擊」，並批評拜登政府允許曾在阿富汗戰爭期間與美軍合作的阿富汗人進入美國。官員表示，拉坎瓦爾2021年透過「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)來美。

