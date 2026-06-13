醫院登革熱群聚 北市公衛師公會指結構問題

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▲圖為去年時任疾管署長莊人祥南下視察登革熱防治工作；示意圖。（圖／疾管署提供）

[NOWNEWS今日新聞] 高雄市近日發生醫院登革熱群聚事件，累積5人確診。台北市公共衛生師公會今（13）日發聲明表示，此事件暴露現行醫院治理體系長期存在的「結構性斷裂」—感控與環境維運體系若各自為政，讓醫院在面對極端氣候與病媒威脅時，始終處於防禦薄弱的狀態，呼籲重建醫院環境治理韌性。

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏指出，醫院為高風險場域，各類環境異常，如滲漏、積水、管線老化等都可能變成疫病傳播的溫床，但現行模式多偏重臨床端的事後處置，未能有效捕捉環境中的早期警訊。若欲強化醫院韌性，治理思維必須由零散的「事件導向」，全面轉向跨域整合的「系統導向」。

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台北市公共衛生師公會提出四項建議：

ㄧ、診斷困境：跨部門的風險認知斷層

在既有醫院評鑑框架下，環境設施常被視為附屬條件，缺乏整合性的風險語言與再驗證機制。問題止於修繕紀錄，未觸發防疫機制狀態，導致治理資訊產生斷層。

二、建立整合節點：跨域治理架構的優化

建議以醫院感染管制委員會為核心節點，統整感管、總務及醫工體系之資訊流，並納入公共衛生師專業職能以強化風險詮釋力。當環境風險被提升至與臨床感控同等的決策層級，治理結構方能產生質變。

三、實踐動態治理：預防性資訊流的重組

醫院治理應由靜態管理轉向動態治理，把零散的環境異常數據累積為結構性的風險趨勢；讓治理邏輯由事後的「事件回應」走向預防性的「風險結構識別」。

四、績效指標設計：以趨勢觀察取代硬性量化

公會呼籲氣候極端化時代，醫院治理思維必須轉型；維持部門分割與事後回應模式，將難以因應日趨複雜的複合型環境風險。

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