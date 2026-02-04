醫院直播手術！女病患私密處被5萬人看光 畫面流出被檢舉

大陸中心／游舒婷報導

中國陝西近日爆發一起醫療隱私爭議，陝西中醫藥大學附屬醫院婦產科日前進行一場線上教學直播時，畫面中竟完整呈現女性患者的私密處，且未做任何馬賽克處理，相關影像瞬間在網路上流傳，引發外界強烈抨擊。

中國一名病患做私密處手術時，被醫院開直播，引起熱議。（示意圖／取自Pixabay）

根據陸媒報導，這起事件發生在2日，陝西中醫藥大學附屬醫院的婦科團隊透過直播平台進行醫療示範，多名網友事後公開截圖，畫面中可看到一名女性躺在手術台上，下半身隱私部位毫無保護地暴露在鏡頭前，不少觀眾以為只是單純的醫學教學內容，點進直播後卻看到誇張畫面，引發爭議。

畫面在社群平台擴散後，直播間的人氣意外暴衝，最高在線觀看人數超過5萬人，留言區還出現一堆低俗和性騷擾言論，最後因為大量網友檢舉，直播訊號被平台緊急中斷。

事實上，該間醫院的婦科團隊過去就曾多次以「線上直播搭配實體講座」的方式進行醫療技術交流，公開資料顯示，今年1月中時，該團隊才與多家醫院進行微創手術的連線示範，官方宣傳更曾強調相關活動吸引數萬人次觀看。2024年底，院方也曾以類似形式舉辦多場手術教學，累計觀看人數也相當可觀。

這次因為畫面尺度過大，也引發外界質疑是否取得患者同意，對此，院方並未給出明確說明，有相關工作人員私下透露，該內容屬於平台授課性質，並非實際手術，且在發現問題後已立即要求停止，後續仍在釐清責任，目前院方已介入調查。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

