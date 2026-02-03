醫院直播授課！「女性私密處」5萬人看光光 社群帳號遭檢舉悄刪文

中國陝西中醫藥大學附設醫院婦二科竟在直播中曝光女性私密處，遭到檢舉。示意圖／photoac

中國陝西中醫藥大學附設醫院婦二科日前在社群平台直播手術，網友指出，原以為只是普通手術過程，仔細一看，才發現手術台上為女性患者，私密處全數外露，更遭網友開黃腔；然而該團隊在2024年開始，就以直播互動方式吸引有意者觀摩學習，未料患者私密處曝光，當局將介入調查。

根據新民晚報、九派新聞等中國媒體報導，2日陝西中醫藥大學附設醫院婦二科在社群平台直播進行手術，不過網友發現，直播畫面竟暴露女性患者私密處，遭到有心人士發表不當言論，令網友質疑，即使患者知情，畫面也違反相關規定。

然而該直播最高峰達5萬人同時觀看，遭到民眾檢舉後，直播才被中斷，實際詢問院方，一名工作人員指出，該直播為授課行為，至於後續處理方式，若有必要將對相關人士進行處置。

中國陝西中醫藥大學附設醫院婦二科直播遭到檢舉，社群帳號已經刪文並轉為私人。圖／翻攝畫面

然而報導指出，該婦科團隊時常於直播中示範微創手術，有時還會與其他醫院團隊聯合，以線上直播、線下講座結合的形式促進交流，不過2日直播竟出現私密畫面，咸陽市衛生健康委員會醫政和醫療服務監管科回應，將會介入查核；目前陝西中醫藥大學附設醫院及婦二科社群號帳號均已刪除貼文，並轉設私人帳號。



