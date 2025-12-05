醫院秒變Live House？彰基醫學中心：送給每位撐住台灣醫療的你！

生活中心／黃柏元報導

彰基醫學中心近日在網路社群平台Threads引發熱議，有脆友爆料院方今年歲末活動規模空前，傳出將邀請包括告五人、宇宙人、Tizzy Bac、董事長樂團、拍謝少年、TRASH、陳芳語、鼓鼓呂思緯等多組知名團體與歌手，連續三天在院內舉辦大型演唱會，引起員工與外界高度關注。不少網友驚呼「這陣容太誇張」、「醫院真的花得下這筆錢？」討論持續發燒。對此，院方29日雖低調，但也正式證實確實將在12月23日、24日與26日舉辦歲末音樂活動，並強調卡司內容待簽約完成後會對外公布，傳聞並非空穴來風。

員工長期高強度值勤，從早查房到手術訓練，彰基辦演唱會向醫護致謝。（圖／彰基醫學中心提供）

院方指出，今年將把院區規劃成三天三夜的 Live House，從嘻哈、搖滾、抒情到電音舞曲，跨越不同世代與風格，希望在年底讓近萬名醫護與員工能暫時放下沉重壓力，好好做一次「被療癒的人」。值得一提的是，這次活動是由彰基總院長陳穆寬親自發想並命名為「第一屆 Healing Harmony 彰基醫護音樂節」，象徵用音樂帶來和諧與力量，也代表院方對醫護付出的正式肯定。陳穆寬表示，過去幾年，醫療體系面臨疫情衝擊、少子化、高齡化與人力大量流失，第一線醫護承受的心理與體能壓力遠超外界想像，除了要搶救病人生命，還得時刻安撫病患與家屬情緒，但卻往往沒有機會真正照顧自己。他說，這次音樂節的目的，就是要提供一個專屬醫護的喘息場域，讓大家能真正聽見一句平常很少聽到、但最重要的話：「辛苦了，謝謝你們撐住台灣的醫療。」

醫護跟著陳穆寬清晨查房、學開刀壓力大，彰基以演唱會慰勞一年辛苦。（圖／彰基醫學中心提供）

陳穆寬也指出，近年政府在全民健康領域投入更多資源，總統賴清德上任後力推提升醫事人員待遇與薪資，醫療政策逐步改善，讓醫護能獲得更實質的支持。彰基未來也會持續加薪、增福利，但他認為，「照顧醫護不能只靠薪資，身心的健康同樣重要。」因此除了制度面的改革，今年首創的音樂節，就是以實際行動回饋員工，並讓醫護在繁忙與高壓之間找到出口。

彰基醫學中心將舉辦3場大型歲末演唱會，慰勞醫護人員辛勞。（圖／彰基醫學中心提供）

活動消息在院內傳開後，醫護人員反應熱烈，有護理師興奮表示自己本來就是「聽團仔」，得知傳聞後立刻開始期待拍謝少年與董事長樂團的出場。一名自稱告五人鐵粉的醫療人員則笑說，若抽不到入場券也要在場外聽，「據說用聽診器會更清楚！」甚至有人已悄悄探聽明星上下車的位置，準備一睹偶像風采，讓院區瀰漫濃厚追星氣氛。

不過伴隨演唱會話題而來的，還有員工最關心的「年終獎金」。不少人揣測既然今年敢砸重金請大咖演出，是否代表年終獎金能再創新高，甚至超越去年發放的3.3個月？對此，院方則回應，目前仍在進行精算，尚未得出確切數字，待完成核算後會正式公布，未做更多說明。

整體而言，彰基今年以破天荒的活動形式犒賞醫護，引發熱烈討論。院方強調，無論年終獎金最終數字如何，「第一屆 Healing Harmony」本身就是送給醫護的一份禮物，希望大家能以最放鬆的心情迎接新年，也反映醫院在後疫情時代對員工照顧方式的轉變與深化。

