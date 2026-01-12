醫院聘外籍照服員 衛福部向勞動部提案盼第2季修法

（中央社記者曾以寧台北12日電）為協助急性住院病人生活照護需要、減輕護理人員負荷，衛福部長石崇良今天表示，已向勞動部提案修訂相關管理辦法，開放醫院統一聘僱外籍照服員，盼今年第2季完成修法。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天上午聯席審查「台灣未來帳戶特別條例」草案，石崇良會後受訪做上述表示。

石崇良表示，衛生福利部3年前開始推動住院整合照護服務試辦計畫，希望透過共聘制度協助住院病人的生活照護需要，過去需要患者、家屬自己找看護協助，患者自聘的看護可能跟醫院內部管理產生衝突，特別在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家了解到都是在醫院工作的人員應有統一管理的方式。

廣告 廣告

石崇良說明，衛福部因此在「住院整合照護計畫」中設計，由醫院聘僱照服員，以合聘概念，以1比4或1比5的方式進行照護，費用部分由患者負擔，部分則由健保（去年起改為公務預算）支應。

計畫執行情況，石崇良指出，民眾反應很好，因現在家庭型態多為小家庭，1個人住院可能嚴重影響其他人的工作和生活，因此確實可減輕家庭負擔。不過目前所面臨問題是，醫院找不到照顧人力，所以才提出用外籍中階技術人力的照服員方式導入人力。

石崇良說明，過去這些中階技術照服員，只有長照機構、慢性病房、呼吸照護病房才能聘用，一般醫院不能聘僱，但目前需求在急性住院病人的生活照護，因此聽到醫院需求、觀察住院整合計畫有減輕家庭負擔效果後，認為確實有擴大必要，跟勞動部討論修訂辦法，並將訂定本國籍及外籍人力比。

石崇良表示，照護司持續與護理界溝通，目前外界有些誤解，可能以為是要讓外籍照服員取代護理人員。其實此政策對減輕第一線護理人員工作負荷有幫助，反而能讓護理人員專注執行護理專業，生活照護則由另外的外籍照服員協助，對家屬、護理人員和醫院都是多贏的結果，是良善的政策。

石崇良認為，這是好事，大家應該樂觀其成。目前已向勞動部提案修法，不過勞動部修訂相關辦法，會希望是確定沒有爭議後再行預告，因此還需要一些時間努力溝通，盼最快在今年第2季修法，但後續人力進用還要時間；至於外籍護佐，現階段尚未討論，將留待下一階段。（編輯：張雅淨）1150112