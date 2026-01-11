醫院聘外籍護佐 最快4月上路

因應護理人力荒，衛福部將開放醫院聘雇外籍護佐和照服員。示意圖為日照中心護理師指導外籍看護更換鼻胃管。（本報資料照片）

護理師不足導致醫院有床卻開不出來。因應護理人力荒，衛福部將開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房護理師照顧病患，提升照護品質，最快今年4、5月有望上路，目標至民國119年新增2000名人力。

目前僅長照機構可以聘雇外籍照服員，協助照顧住民。衛福部長石崇良說明，整體目標是建立更明確的「分級分工」，讓外籍照護人員能在醫院端合法、清楚地執行工作，減輕護理人員長期負擔，能更專注在專業工作上。

勞動部日前公布《雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法》草案，未將外籍護佐納入。衛福部護理及健康照護司表示，相關意見已送交勞動部，預計勞動部今年2、3月進行第二輪修法，若順利，最快4、5月草案公布後，醫院就可以合法聘雇外籍人力。

照護司說明，外籍照護人員分兩類，來源也不同。目前規畫「外籍護佐」由護理相關科系畢業、但未考取護理執照的僑外生擔任，分擔護理師工作，如協助家屬學習換尿布、翻身、擦澡等，但侵入性行為如打針、抽血、協助醫療手術等，則完全禁止。

未來將進一步制定並公告護佐工作規範，明確界定可執行與禁限清單。照護司表示，現行限制較多，護佐工作內容與照服員相似，將評估是否擴大，包括外用藥處理、換藥、壓瘡評估、檢體採集協助等，以符合臨床實務需求。

「外籍照服員」則為在台經驗豐富的資深移工，需具備照服員資格、語言能力與技術訓練才能進入醫院急性病房。照護司強調，制度目的在於畢業留才，並非取代本國照護人力，而是補上整體量能缺口。

照護司指出，將持續與長照司、醫護團體整理需求與建議。若修法順利，目標119年前為台灣增加約2000名外籍護佐與照服員，使護理師能更專注於專業工作，提升臨床品質與病患安全。