醫院藏金礦？鴻海Nurabot挖出「千億產值」 7大廠搶著加入陣營！

財經中心／師瑞德報導

鴻海與台中榮總合作開發的AI護理機器人Nurabot正式投入臨床，預計2027年全面推動智慧醫療機器人規模化應用，從手術室到護理照護場域逐步落地。結合電腦視覺、AI算力與實地沙盒測試，台灣智慧醫療產業布局邁入新里程碑。（圖／翻攝自輝達網站）

智慧醫療再邁一大步！鴻海科技集團（2317-TW）在今（4）日登場的「2025台灣醫療科技展」中宣示，旗下AI護理機器人Nurabot已完成臨床實證並正式上線，預計最快將於2027至2028年間實現規模化落地應用，成為台灣智慧醫療轉型的重要里程碑。鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄強調，台灣擁有世界級醫療與資料科學基礎，結合鴻海的演算法與算力優勢，可打造具在地實力的醫療AI系統，加速實現人機協作願景。

廣告 廣告

姜志雄指出，醫院內部臨床資料猶如「比黃金還珍貴」的資產，一旦能與ICT技術深度融合，將釋放前所未有的價值。以過去醫界長年討論但始終停留在構想階段的「刷手機器人」為例，在缺乏資通訊與AI介入情況下難以實用化，如今則因鴻海與台中榮總的密切合作，成功進行場域測試，即將於2026年首先於手術開刀房實際部署，代表機器人已從想像走向落地。

此次亮相的Nurabot護理協作機器人，是鴻海投入智慧醫療的重要成果之一。歷經超過四個月的多階段臨床壓力測試後，目前已正式投入中榮日常運作。根據台中榮總名譽院長、工研院院士陳適安現場表示，Nurabot實際表現堪稱優異，「可以給它打95分！」展現出臨床端對該機器人高度肯定。

鴻海與台中榮總合作開發的AI護理機器人Nurabot正式投入臨床，預計2027年全面推動智慧醫療機器人規模化應用，從手術室到護理照護場域逐步落地。結合電腦視覺、AI算力與實地沙盒測試，台灣智慧醫療產業布局邁入新里程碑。（圖／翻攝自輝達網站）

Nurabot的上線，背後倚賴的是「四朵雲協作架構」的全面整合，包括：中榮院內HIS私有雲負責臨床流程銜接；輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin邊緣運算雲提供即時決策力；NVIDIA Omniverse數位孿生雲負責模擬與調校；以及鴻海自有的FoxBrain AI雲端，則負責智慧任務分派與模型更新，形成一套完整的智慧醫療數據基礎設施。

除了Nurabot與刷手機器人，鴻海亦同步開發多樣化的醫療機器人應用方案，從危險化療藥物自動化製造系統、自主搬運機器人，到能協助護理人員搬移患者、降低身體負荷的外骨骼裝置，皆陸續進入實測與導入階段。這些產品聚焦於「協作與輔助」兩大核心，目的在於分擔醫護人力高壓、重複性的工作，提升整體醫療品質與人員福祉。

姜志雄強調，智慧醫療的未來不只止於醫療院內作業自動化，長期更需推動具人文關懷與倫理規範的照護型機器人。雖然此類應用在法規、隱私與倫理上具高度挑戰，但鴻海視此為中長期投入的重要方向，目前也已拓展合作醫療體系至台北榮總、馬偕醫院、新光醫院，以及慈濟、天主教與基督教等法人醫療體系，展現橫跨宗教、地區與專科的合作廣度。

在智慧醫療的發展上，政府也同步發揮強力後盾角色。衛生福利部常務次長莊人祥在數位健康大聯盟研討會上指出，台灣醫療體系與科技業的高度成熟，是國際罕見的優勢資源。而在面對高齡化社會與醫護人力短缺雙重壓力下，「現在正是台灣醫療產業升級的關鍵時刻」。莊人祥強調，衛福部將以三管齊下策略推動智慧醫療：一是設立智慧醫材專案辦公室，快速處理AI軟體醫材審查流程；二是鼓勵設立實驗沙盒場域，加速創新技術落地；三是推動跨部會合作，打造從研發、測試到落地的完整產業鏈。

本屆台灣醫療科技展中，由鴻海與工研院共同發起的「台灣數位健康大聯盟」也正式宣布再添7位新成員，包括台北榮總、馬偕、新光、技嘉、聰泰、祥寶長照與大同醫護，使整體會員數達到33家，涵蓋醫療、科技與長照等多元產業。根據鴻海提供的資料，大聯盟自2022年啟動以來，已逐步形成一個橫跨產業的數位健康整合生態系，並以「場域驅動創新、合作擴散價值」為核心，建立具有國際輸出潛力的智慧醫療示範模式。

展望未來，姜志雄表示，2025至2026年將是智慧醫療實證技術快速進展的關鍵期，隨著更多醫療場域與實際應用的驗證結果出爐，預期2027至2028年間將有望大規模推廣、全面落地，屆時台灣有機會躍升為全球智慧醫療的領航者之一。

鴻海與台中榮總合作開發的AI護理機器人Nurabot正式投入臨床，預計2027年全面推動智慧醫療機器人規模化應用，從手術室到護理照護場域逐步落地。結合電腦視覺、AI算力與實地沙盒測試，台灣智慧醫療產業布局邁入新里程碑。（圖／記者師瑞德攝影）

鴻海與台中榮總合作開發的AI護理機器人Nurabot正式投入臨床，預計2027年全面推動智慧醫療機器人規模化應用，從手術室到護理照護場域逐步落地。結合電腦視覺、AI算力與實地沙盒測試，台灣智慧醫療產業布局邁入新里程碑。（圖／記者師瑞德攝影）

鴻海與台中榮總合作開發的AI護理機器人Nurabot正式投入臨床，預計2027年全面推動智慧醫療機器人規模化應用，從手術室到護理照護場域逐步落地。結合電腦視覺、AI算力與實地沙盒測試，台灣智慧醫療產業布局邁入新里程碑。（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

25834483是你嗎？「千萬富翁」誕生了！發票獎金狂撒34.7億

直擊／經濟部點名嚴審！瑞幸咖啡無畏壓力打死不退 第二據點曝光

錯過捶心肝！高雄關「充公貨」大拍賣 牛仔褲、電熱水器、電動車通通有

大家都是善心的台灣超人！千萬獎金＋萬份禮物 國泰雙公益計畫齊發

