醫院診所少 火車站前衛生所成長者看病據點 竹田鄉衛生所重建今啟用

新的竹田衛生所今天落成。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為打造竹田鄉更全面的健康衛生環境，屏東縣政府重建竹田衛生所，今(30)日舉辦竹田鄉衛生所啟用揭牌儀式，由縣長周春米與各界代表共同揭牌宣告正式啟用。周春米說，竹田衛生所新建工程總經費約1億元，中央補助7500萬元、縣府自籌2500萬元，歷時2年完工，為竹田鄉打造更完善、貼近生活的健康照護據點。

竹田鄉內未來雖有義大醫院，但目前僅在北竹田的部分有診所，竹田火車站附近的聚落要就醫不是要前往潮州內埔，就是要到屏東市或萬丹，對長者來說難免舟車勞頓，而長年駐守在火車站前方的衛生所，就成為鄉親看病的主要集散地，不過，舊有建物不敷使用，縣府爭取預算並自籌款項重建複合式的衛生所。

縣長周春米表示，原竹田鄉衛生所已使用近40年，隨著人口結構與醫療需求改變，原有空間與設施安全性已逐漸不敷使用，在衛生福利部與縣議會支持下，於2024年動工重建，並順利於今年農曆年前如期如質完成，新衛生所除提供醫療與保健服務外，後方設置可服務25人的身心障礙者日間照顧中心，進一步完善在地照護網絡。

周春米說，新衛生所位於舊址對面，原為鄉公所圖書館，感謝竹田鄉公所提供合適場地，使醫療服務得以不中斷。周縣長強調，衛生所不只是看診與疫苗施打場所，更是社區公共衛生教育與健康促進的重要據點，重建後的竹田衛生所空間更明亮舒適，動線清楚，並全面導入無障礙與友善設計，提供更安全、便利的服務環境。縣府近年已成功推動13處衛生所重建與改善，未來也將持續爭取枋寮、牡丹等地衛生所建設，持續強化在地醫療量能。

衛福部國民健康署企劃組長林國甯表示，屏東縣政府衛生局在全國衛生保健政策推動與健康宣導上表現亮眼，屢獲中央肯定，此次能共同見證竹田鄉衛生所啟用，感謝縣府團隊與縣議會支持，未來也將持續爭取相關資源，與地方攜手守護全民健康。

屏東縣長周春米(右)發紅包給日照中心的民眾。(記者陳彥廷攝)

