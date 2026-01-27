醫院評鑑制度改革首步啟動 合格效期4年延至6年

衛福部今天(27日)公告2025年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，共65家區域及地區醫院評鑑合格。衛福部也啟動醫院評鑑制度改革首步，將評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至2023年受評合格醫院；至於今年度醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序也將於近期公告修正，使本年度受評醫院合格效期也延長為6年。

衛福部指出，該部於2024年啟動醫院評鑑制度改革作業，就現行評鑑制度進行通盤檢討，因應智慧科技應用與永續發展趨勢，專家建議未來醫院評鑑制度改革核心朝向制定日常化監測機制，品質管理指標配合資訊化發展，轉變為日常監測，並延長評鑑合格效期，讓醫院不需再耗費人力準備大量評鑑相關文件，以利醫療工作重心回歸醫療服務本質，表現穩定的醫院也可獲得更多彈性，真正落實評鑑日常化。

衛福部表示，該部預計於今年底完成整體配套措施，與「健康台灣深耕計畫」扣合，導入智慧醫療，改善醫院工作環境及教學模式，減少醫院準備評鑑的負擔，並於2029年啟動評鑑新制，2026年進行中的醫院評鑑則不受影響。

衛福部期許醫院評鑑新制促使各層級醫院發揮其功能角色，落實品質管理日常化，共同使醫療體系穩健成長，永續發展。(編輯：沈鎮江)