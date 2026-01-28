醫院評鑑延至6年 日常化監測

衛福部公告，醫院評鑑將從4年延長至6年。圖為台北市立聯合醫院信義門診「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」醫護人員工作情形。（本報資料照片）

衛福部27日正式公告，醫院評鑑將從4年延長至6年，回溯至112年受評合格醫院，並改革評鑑內容，朝「日常化監測」發展。衛福部長石崇良指出，時效延長同時，也會優化資訊系統、日常監測指標，根據平時監測狀況，必要時啟動「即時」或「不定時」追蹤輔導，確保醫療品質。醫界對於衛福部體恤、減壓醫院行政壓力，表示肯定。

石崇良說，過去評鑑4年為一輪，疫情時曾延長評鑑期限，並請醫策會導入不同訪查，如強化專責病房、醫院動線等，以輔導訪視方式提升醫院能力，而非「大拜拜式」的制式評鑑方式，結果大家反而做得很好，院內感染等數據大幅降低。

石崇良表示，為了減少繁複文書作業、減輕人力負擔、避免評鑑流於形式等，評鑑確實須改革。先將時效延長至6年，追溯至112年，最快118年迎來下一次評鑑，但6年期間並非什麼都不做，116～117年間政府會進行試辦、資訊系統優化、常態性指標建立等，將評鑑變成「日常化品質監測」。

正式上路後，也並非大家都是6年一次評鑑，可能會有「期中輔導」，根據指標監測情形，必要時啟動輔導。表現好的6年後再評；若低空飛過，或表現不如理想、有進步空間的醫院，就會加強「不定時追蹤評鑑」。

日前台中榮總爆出讓無照醫材廠商進手術房、替病人執刀，衛福部近日將啟動重新評鑑，針對涉及病人安全部分進行「重點評鑑」。石崇良說，病安是醫療品質基礎，未來若出現類似重大醫療疏失，一定會啟動「即時追蹤輔導」。

評鑑時效拉長，醫界也表肯定，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這不僅是評鑑時程數字變動，更展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔、解決醫護人員工作壓力的「減壓」決心。

洪子仁表示，先前因疫情評鑑延後達7年才進行，但病人安全與醫療品質都有好的表現，這次延長為6年，可說有真實世界的實證基礎和結果，顯示過去20多年來醫院評鑑制度已讓病人安全的文化深植醫護，從紙本評鑑，改成日常化指標監測，相信更可維持醫療品質表現。