醫院評鑑延長至六年 醫：醫護人力「減壓」

針對衛生福利部正式公告醫院評鑑效期由四年延長至六年，並回溯至民國一一二年（二○二三年）起受評合格醫院，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫界對此務實改革表達高度支持與肯定。這不僅是評鑑時程的數字變動，更展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔、解決醫護人力壓力的「減壓」決心，是台灣醫療體系邁向成熟的重要指標。

洪子仁理事長指出，此項政策的正式落實具備四大正面意義，並將引領台灣醫院管理進入「品質內化」與「智慧轉型」的新階段：一、 驗證醫療韌性，轉向實證制度調整 回顧疫情期間，評鑑因防疫需求延後至七年。這段期間，全國醫院在感控、病安與跨院協作交出優異成績單，證明台灣醫療體系的品質已如DNA般深植人心。衛福部公告將效期定為六年，是建立在「實戰驗證」基礎上的理性調整。

二、 減輕行政枷鎖，資源回流病人照護 過去四年一度的評鑑常使醫院陷於「文件焦慮」。新制實施後，最快至民國一一八年才迎來下一次評鑑，這將釋放大量行政與臨床主管的人力，讓醫護人員能真正「回到病人身邊」，專注於臨床照護、教學研究與醫療創新，提升整體照護品質。

三、 銜接「健康台灣深耕計劃」導入智慧化管理 衛福部預計於一一五年底完成配套，並將「智慧醫療」、「工作環境優化」及「日常化監測」納入新制。洪子仁理事長強調，這符合國際趨勢（如美、日模式），讓評鑑不再是「一次性考試」，而是透過數位化指標進行動態監管，推動醫院邁向數位轉型與ESG永續經營。

四、 提升評鑑層次，從檢查工具轉為創新平台 評鑑制度推動二十二年來已完成「建立標準」的階段任務。未來新制將聚焦在真正影響病人的核心指標與風險預警，讓評鑑成為促進醫療創新、人才培育與跨院資料治理的平台，而非僅是繁瑣的文書審核。

洪子仁理事長表示，醫界將全力配合衛福部後續的評鑑指標再設計，包含智慧醫院評估、醫護工作環境優化等新題目。我們期待在更具彈性的制度下，台灣醫療體系能更穩健、更有韌性，持續守護國人健康，達成「健康台灣」的深耕願景。