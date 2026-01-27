醫院評鑑改6年！智慧醫療、工作環境優化將納入新標準

衛福部公告，未來醫院評鑑將從4年延長至6年。（示意圖:shutterstock/達志）

醫院評鑑改6年！衛福部公告，未來醫院評鑑將從4年延長至6年，回溯至112年受評合格醫院，合格效期將延長至6年，最快118年才會迎來下一次評鑑。同時，衛福部也將調整評鑑內容，將智慧醫療、工作環境優化等指標納入評鑑標準，並朝向「日常化監測」發展。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，今日公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，並將評鑑合格效期均由4年延長為6年，回溯至112年受評合格醫院。今年度醫院、教學醫院評鑑作業程序，將在近期公告修正，讓本年度受評醫院合格效期延長為6年。

劉玉菁表示，政策改革將一體適用，112年起合格醫院合格效期都延長至6年，也就是最快118年才要重新評鑑。評鑑制度改革下一步，將調整評鑑內容，扣合「健康台灣深耕計畫」，導入智慧醫療、優化工作環境及改善教學模式，減少醫院準備評鑑負擔，預計115年底完成整體配套措施，並在118年啟動評鑑新制。

劉玉菁指出，優化工作環境方法很多，醫護人員待遇調整是其中一項作法，導入智慧醫療也能優化環境、減少繁瑣文書工作等，減輕第一線人員負擔。

劉玉菁表示，衛福部113年啟動醫院評鑑制度改革作業，檢討現行評鑑制度，專家建議，未來醫院評鑑制度改革核心朝制定「日常化監測」機制，品質管理指標配合資訊化發展，轉變為日常監測，並延長評鑑合格效期。

劉玉菁進一步解釋，醫院評鑑改革的配套措施很重要，必須與健保署合作，將指標收取資料自動化，也就是不用再人工填寫、醫院不需再耗費人力準備大量評鑑相關文件，能自動化產出反應工作服務品質的指標達成情形，並讓醫療工作重心回歸醫療服務本質，真正落實評鑑日常化。

劉玉菁強調，拉長醫院評鑑時程是改革第一步，同時搭配定期監測、評鑑內容調整等配套共同實施。評鑑新制118年啟動，今年進行中的醫院評鑑不受影響，期許醫院評鑑新制，能促使各層級醫院發揮其功能角色，落實品質管理日常化，共同使醫療體系穩健成長，永續發展。

