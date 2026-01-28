醫院評鑑改6年一次有例外！ 石崇良：「低空飛過的」不定時評鑑 23

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

落實賴清德總統的承諾，衛福部昨正式公告醫院評鑑效期由四年延長至六年，並回溯至112年起受評合格的醫院，意即要到118年才會啟動新一輪評鑑。衛福部部長石崇良今（28）日表示，新制上路，這六年當中並非什麼都不做，而是轉為日常化的品質監測，且表現好的醫院就六年後再來，但如果是低空飛過的醫院，衛福部也有配套，會啟動不定時追蹤評鑑。

衛福部昨宣布啟動醫院評鑑制度改革的第一步，正式公告醫院評鑑合格效期由四年延長為六年，且118年同步會實施新的醫院評鑑內容，包括導入智慧醫療，改善、優化醫院工作環境及教學模式。

石崇良上午出席「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」成果發表會，會前接受媒體聯訪，進一步說明醫院評鑑新制。

石崇良說，評鑑過去都是以四年一輪為原則，在疫情期間，曾因疫情關係而延長，當初也不是完全沒有任何評鑑的動作，而是由委託單位醫策會因應環境的需要，導入各種不同的訪查。例如強化專責病房、院內動線等，當時是用輔導訪視的方式去提升醫院能力，不像過去那一種制式、大拜拜式的評鑑方式，大家在疫情中反而做得很好，院內感染等都大幅降低。

石崇良表示，因此，我們考慮到評鑑確實到了要改革的時候，需要去減少一些文書作業，讓評鑑不要再流於太制式、重複。我們想利用一點時間來做評鑑內容還有方式的改革，第一步是先把評鑑時效延長為六年。

這六年當中也不是什麼都不做！石崇良強調，今年已經準備好的醫院就繼續評鑑，延長六年是從上一輪112年起算，所以下一次評鑑是118年，而在116到117年之間，我們就有時間進行整個評鑑制度的改革，同時會導入試評，包括資訊系統的建立、優化，以及常態性監測指標的建立。

石崇良指出，雖然沒有評鑑，但指標已經開始收集，等於要把過去集中在兩、三天的評鑑，轉化為日常化的品質監測，系統建立起來之後，能減少不必要的文書作業與準備評鑑的人力投入，這是一個過渡，未來正式上路後，不見得每家都是六年，我們會根據監測指標，必要時啟動期中輔導。

石崇良說，也就是表現好的醫院可能就六年後再來，但如果是低空飛過的，就會加強不定時追蹤評鑑，更多元式的配套。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

