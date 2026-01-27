醫院評鑑改6年！洪子仁肯定：醫護「回到病人身邊」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁。（資料照）

衛福部今正式公告醫院評鑑效期由4年延長至6年，回溯至民國112年受評合格醫院。醫界表達高度肯定，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，評鑑改革將有助減輕醫療機構第一線行政負擔、解決醫護人力壓力，引領台灣醫院管理進入「品質內化」與「智慧轉型」的新階段。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，此項政策的正式落實，具備4大正面意義。首先，「驗證醫療韌性，轉向實證制度調整」，疫情期間評鑑因防疫需求延後至7年，全國醫院在感控、病安與跨院協作交出優異成績單，證明台灣醫療體系品質，今日公告將效期定為6年，是建立在「實戰驗證」基礎上的理性調整。

第二，將「減輕行政枷鎖，資源回流病人照護」，過去4年一度的評鑑常使醫院陷於「文件焦慮」，新制實施後，最快民國118年才迎來下一次評鑑，將釋放大量行政與臨床主管的人力，讓醫護人員真正「回到病人身邊」，專注於臨床照護、教學研究與醫療創新，提升整體照護品質。

醫院評鑑制度改革同時調整評鑑指標內容，將銜接「健康台灣深耕計劃」導入智慧化管理，衛福部預計115年底完成配套，將「智慧醫療」、「工作環境優化」及「日常化監測」納入新制。洪子仁強調，這符合國際趨勢（如美、日），讓評鑑不再是「一次性考試」，而是透過數位化指標進行動態監管，推動醫院邁向數位轉型與ESG永續經營。

最後，洪子仁指出，改革將「提升評鑑層次，從檢查工具轉為創新平台」，評鑑制度推動22年來已完成「建立標準」的階段任務，未來新制將聚焦在真正影響病人的核心指標與風險預警，讓評鑑成為促進醫療創新、人才培育與跨院資料治理的平台，而非僅是繁瑣的文書審核。

洪子仁說，醫界將全力配合衛福部後續的評鑑指標再設計，包含智慧醫院評估、醫護工作環境優化等新題目。期待在更具彈性的制度下，台灣醫療體系能更穩健、更有韌性，持續守護國人健康，達成「健康台灣」的深耕願景。

