醫院評鑑效期4年改6年 118年新制導入智慧醫療

（中央社記者曾以寧台北27日電）改革醫院評鑑制度，衛福部醫事司今天公告，醫院評鑑合格效期由4年延長為6年，回溯至民國112年通過評鑑的醫院；並將於118年啟動評鑑新制，特定品質指標擬改自動化定期監測。

醫院評鑑制度長期遭詬病耗費時間與人力，總統賴清德去年12月表示，可研議將每4年一次的評鑑，改為6年一次。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁接受媒體電訪說明，配合國家政策，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院。以112年當年合格的醫院為例，原本在116年要重新評鑑，改為118年才需要重新評鑑。

廣告 廣告

醫院評鑑改革第2步，劉玉菁說，是調整評鑑內容，衛福部預計於115年底完成整體配套措施，扣合「健康台灣深耕計畫」引領醫療體系改變的方向，包含導入智慧醫療、改善醫院工作環境及教學模式，減少醫院準備評鑑負擔，並於118年啟動評鑑新制；115年進行中的醫院評鑑則不受影響。

醫護關注改善工作環境部分，是否包括薪資調整？劉玉菁說，除待遇調整外，智慧醫療的導入也會改善工作條件，如減化繁瑣文書作業、讓人的工作負擔減低等，也是改善工作環境的重要方向。

對於評鑑間隔時間拉長的配套措施，劉玉菁說明，針對須定期監測的特定品質指標達成情況，將與中央健康保險署合作，盼以自動化方式收取資料、產出工作服務指標達成情形，取代書面評鑑；讓醫院不須再耗費人力準備大量評鑑相關文件，落實評鑑日常化，也讓醫療工作重心回歸醫療服務本質。

對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁透過新聞稿表示，對於務實改革，表達高度支持與肯定；這不僅是評鑑時程的數字變動，更展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔、解決醫護人力壓力的「減壓」決心，是台灣醫療體系邁向成熟的重要指標。

洪子仁指出，此項政策有轉向實證制度調整、減輕行政枷鎖、導入智慧化管理及提升評鑑層次等4大正面意義，並將引領台灣醫院管理進入品質內化與智慧轉型新階段，期待在更具彈性的制度下，台灣醫療體系能更穩健、更有韌性。（編輯：吳素柔）1150127