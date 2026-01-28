醫院評鑑正式宣布延長為6年 中榮因廠商代開刀案恐「立刻評鑑」

《民報》上月22日獨家報導，醫院評鑑將由4年改為6年一次。衛福部昨（27）日正式公告醫院評鑑制度重大變革，合格效期將由現行的4年延長至6年，希望落實醫療行政減壓，回歸醫療照護本質。衛福部長石崇良今（28）日受訪表示，評鑑效期的延長並非監管鬆綁，針對近期台中榮民總醫院發生醫材商進入手術室替病人開刀的重大醫療疏失，衛福部已啟動即時追蹤輔導與重點評鑑，將不受6年效期限制。

效期回溯112年度受評醫院 解決醫護「評鑑離職潮」

根據衛福部公告，醫院評鑑合格效期延長為6年將回溯至112年受評合格的醫院。這意味著112年完成評鑑的醫學中心，下一次評鑑將調整至118年進行。

石崇良表示，過去4年一度的評鑑模式常造成基層醫護人員沉重的文書負擔，甚至引發「為了躲避評鑑而離職」的職涯轉向。在新冠疫情期間，醫院評鑑曾暫停兩年，期間透過專責病房與感控動線的輔導訪查，發現醫療品質並未下降，反而降低了院內感染率。這項實戰經驗促成此次評鑑制度轉型，期望減少大拜拜式的制式檢查，讓醫院能將更多人力投入日常病人照護。

中榮病安事件觸發即時審查 重大疏失醫院將提前受評

儘管整體制度趨向效期延長，但衛福部針對「病安事件」設有嚴格的提前觸發機制。石崇良指出，病人安全是醫療品質的基礎，針對台中榮總近期發生的重大醫療疏失，對於涉及醫材商手術等嚴重違規，衛福部絕不放鬆。目前醫事司已安排評鑑委員，近期將針對中榮進行涉及病人安全的重點評鑑，而非等待6年效期屆滿。

石崇良強調，未來新制上路後，表現優異的醫院可維持6年評鑑一次，但若發生重大病安事件，將採即時追蹤輔導並提前評鑑，不見得每家醫院都能享有6年免評的待遇。

轉型日常指標監測 整合健保數據達成「二合一」減壓

評鑑制度改革的另一核心在於將過去2至3天的密集評鑑，優化為常態性的日常品質監測。石崇良透露，目前衛福部正積極與醫策會、健保署研議，將「評鑑指標」與「健保品質監測指標」進行接軌與整合，避免醫療院所為了應對不同單位而準備兩套重複數據。

石崇良說，未來將利用智慧化資訊系統，直接導入臨床數據進行監測，以減少人工文書作業及人力耗用。這種轉向常態化、資訊化的監測模式，預計在118年新制正式啟動時全面銜接，確保醫療品質在日常運作中即受到監控。

分級醫療轉向社區照護 「健康幣」政策預計四月揭曉

石崇良指出，醫院評鑑改革的最終目的是導引醫療資源合理分配，不希望所有醫院皆盲目追求成為醫學中心，以免造成醫療資源過度集中化。衛福部未來的核心策略將聚焦於「在地醫療」與「分級醫療」，強化社區及地區醫院在長照3.0與三高防治中的關鍵地位。

此外，關於賴清德總統提出的「健康幣」政策，石崇良表示，目前系統正由相關單位積極進行中，預計將於今年4月正式對外公告，屆時將詳細說明民間企業與民眾參與的具體配套措施，將預防醫學落實於日常生活中。