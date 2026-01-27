醫院評鑑「4年改6年」今生效！ 118年新評鑑內容曝光 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

減輕醫護負擔，總統賴清德拋出醫院評鑑制度4年改6年，衛生福利部今（27）日正式公告上路，在公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單的同時，宣布評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，而新制上路後，最快要到118年才會再有醫院評鑑，屆時也會同步實施新的醫院評鑑內容，重點將導入智慧醫療及優化醫院工作環境等。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部今正式公告將醫院評鑑合格期限往後拉，拉長為6年，新制一體適用，並回溯至112年受評合格醫院，因此，最快要到118年才會再有醫院評鑑。

劉玉菁說，評鑑合格效期由4年延長為6年，只是衛福部啟動醫院評鑑制度改革的第一步，第二步就是醫院評鑑內容的調整，過去例行就有基準，她形容如同是醫院的考題，衛福部目前已規劃會扣合健康台灣深耕計畫的四大主軸。

劉玉菁指出，未來調整過後的評鑑內容，將導入智慧醫療，改善、優化醫院工作環境及教學模式，減少醫院準備評鑑負擔，衛生福利部期許醫院評鑑新制，能促使各層級醫院發揮其功能角色，落實品質管理日常化，共同使醫療體系穩健成長，永續發展。

由於總統也公開向醫界喊話，要醫界加薪。劉玉菁說，優化醫院工作環境的方法很多，待遇也會是其中一項，另外，一旦導入智慧醫療，過去各種繁瑣的文書工作將減輕，這些全部會一併考慮進去。

衛福部強調，為因應智慧科技應用與永續發展趨勢，經專家建議，醫院評鑑制度改革核心朝制定日常化監測機制，品質管理指標配合資訊化發展，轉變為日常監測，並延長評鑑合格效期，醫院不需再耗費人力準備大量評鑑相關文件，讓醫療工作重心回歸醫療服務本質，表現穩定的醫院亦可獲得更多彈性，真正落實評鑑日常化。

