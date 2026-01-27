醫院評鑑4年改6年 新修正評鑑基準扣健康台灣深耕計畫
【NOW健康 陳如頤／台北報導】賴清德總統日前宣布將醫院評鑑從現行4年1次，改為6年1次，衛福部27日公告114年度醫院評鑑合格名單，3合格效期改為6年，回溯至112年受評合格醫院，原本116年重新接受評鑑的醫療院所，效期將自動往後延至118年。
評鑑基準翻修扣合健康台灣 將智慧醫療與環境優化列關鍵指標
醫事司副司長劉玉菁表示，完成第一階段效期調整後，同步啟動第二階段評鑑基準內容翻修，未來評鑑內容將深度扣合「健康台灣深耕計畫」，並將「智慧醫療導入」與「工作環境優化」列為關鍵指標，藉此降低醫療人員文書與行政負擔，更能專注於臨床照護，改善工作條件與品質。
劉玉菁強調，新修正評鑑基準條文預計於118年正式實施，期許新制上路後，促使各層級醫院發揮其功能角色，落實品質管理日常化，共同使醫療體系穩健成長，永續發展。
盼新制引領醫院邁向智慧轉型與品質優化 讓資源回歸臨床照護
對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，新制屬於務實改革，大幅減輕行政枷鎖，讓醫院將資源用於病人照護。此措施展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔，解決醫護人力壓力的「減壓決心」，可視為台灣醫療體系邁向成熟重要指標，引領台灣醫院管理進入智慧轉型、品質內化等新階段。
「新制將效期定為6年，是建立在實戰驗證基礎上的理性調整。」洪子仁說，新冠疫情期間，因防疫需求，醫院評鑑延後至7年，當時醫院處於感控、病安與跨院協作等艱難時刻，但仍可交出優異成績單，證明台灣醫療體系的品質已如DNA般深植人心。
評鑑新制釋放行政人力 6年1次大幅減輕文件焦慮有利教學研究
洪子仁指出，過去4年1次醫院評鑑，讓各家醫院陷入「文件焦慮」，新制實施後，下一輪醫院評鑑最快118年啟動，釋放大量行政與臨床主管人力，可讓醫護人員真正回到病人身邊，專注於臨床照護、教學研究與醫療創新，提升整體照護品質。
洪子仁強調，醫界將全力配合評鑑指標再設計，包含智慧醫院評估、醫護工作環境優化等新題目，期待在更具彈性的制度下，台灣醫療體系能更加穩健、更有韌性，持續守護國人健康，達成「健康台灣」的深耕願景。
# 首圖攝影／陳如頤
