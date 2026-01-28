醫院評鑑4年改6年 石崇良盼指標在日常落實

衛福部公告醫院評鑑從4年延長至6年，衛福部長石崇良今天(28日)出席活動受訪時進一步說明，衛福部進行醫院評鑑改革，希望減少文書作業跟大拜拜的做法，讓評鑑落實到日常化的品質監測，同時搭配即時追蹤輔導與不定期的追蹤，加強醫院的管理。

過去醫院評鑑都是4年一次，衛福部最新公告將評鑑年限從4年延長至6年。衛福部長石崇良28日進一步說明，醫院的評鑑在疫情時曾經延長，運用不同訪查、強化專責病房、改善院內動線等方式，結果發現成效反而十分良好。衛福部因而考量到評鑑確實到了要改革的時刻，減少文書準備或制式大拜拜的方式，也因此將評鑑時間拉長到6年。

不過石崇良也強調，延長到6年並非什麼都不做，由於上次評鑑是2023年，因此在2027、2028年就有時間進行整個評鑑制度的改革，在此之前也會導入試做。他說：『(原音)會導入試做，包含資訊系統的建立還有優化，還有相關一些常態監測指標建立等等都會先做起來。所以雖沒有評鑑，但是指標等等會開始收集，等於要把過去以2天或3天評鑑變成日常化的品質監測，這個系統建立起來，減少更多不必要的紙上作業跟準備評鑑的這些耗人力、耗時。』

石崇良指出這是個過渡時期，等未來正式上路後，未必都是6年才評鑑一次，他們會根據監測情形評估是否有必要啟動期中輔導；如果評鑑良好的可以6年後再來，平常靠指標監測即可，若低空飛過的就會加強不定時的追蹤評鑑。

例如中榮日前的醫療疏失，石崇良強調這種涉及重大事件的情況就要接受重點評鑑，啟動即時追蹤輔導。另一種針對表現在邊緣或有進步空間的醫院，則採不定時追蹤輔導，用此兩種機制搭配評鑑效期延長。

另外在持續監測系統與健保嫁接部分，石崇良表示，這部分持續進行中，會把健保既有的指標與醫策會評鑑使用的品質指標整合，不過對於部分定義問題要再確認，等進行到一個階段會再跟外界報告。(編輯：宋皖媛)

