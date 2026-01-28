醫院評鑑4年改6年 2輔導措施搭配延長效期

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）改革醫院評鑑制度，衛福部長石崇良今天指出，除由現行4年一輪延長為6年，同時轉型為日常化品質監測，加上「即時」與「不定期」追蹤輔導2措施，以更多元搭配評鑑效期延長。

衛生福利部醫事司昨天公告，醫院評鑑合格效期由4年延長為6年，回溯至民國112年通過評鑑的醫院；並將於118年啟動評鑑新制，特定品質指標擬改自動化定期監測。

然而對照衛福部長石崇良曾在接受中央社專訪時表示，針對持續表現好、分數高者，研擬把下次評鑑時間延長。如今卻變成以何時通過評鑑為延長基準，石崇良今天針對前後差異指出，「這是一個轉型過渡期」。

石崇良上午出席「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」成果發表會，並在會前接受媒體聯訪說明，過去醫院評鑑4年一輪為原則，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，受疫情影響而延期。

「當時也不是完全就沒有任何評鑑的動作，反而是醫策會因應環境需要，導入各種不同的訪查。」石崇良表示，疫情期間透過「輔導訪視」取代制式評鑑，強化專責病房與院內動線，成效良好，這成為推動評鑑改革的契機。

石崇良坦言，評鑑制度施行多年已顯「制式化」，醫療院所為了應付每4年一次、為期2至3天的大規模評鑑，必須準備大量重複的紙本作業（Paperwork），耗費極大的人力與時間。因此，衛福部規劃利用這段時間進行制度改革，目標是讓評鑑不再是「大拜拜」，而是回歸日常的品質管理。

針對新制的施行時程，石崇良說明，評鑑時效將先延長為6年，以民國112年作為新一輪的起算點，下一次正式評鑑將落在118年。這意味著在116年至117年之間，衛福部將有充足時間進行資訊系統優化及「常態性監測指標」的試辦。

石崇良強調，延長效期並不代表這6年完全不監管，未來將建立日常化的品質監測系統，收集各項指標數據，並根據醫院表現採取「差異化管理」。若醫院平時表現優異，則維持6年評鑑一次；若監測指標出現異常或表現「低空飛過」，將啟動形同期中輔導的「即時追蹤輔導，或不定期追蹤輔導」。

在技術層面上，石崇良指出，正著手整合健保署、醫策會及民間品質系統的監測指標。他提到，改革的第一步是「定義統一化」，避免同一指標在不同系統中因定義歧異導致數據不一致。

石崇良形容「這是一個轉型過渡期」，透過資訊連網與大數據介接，未來醫院透過日常數據的累積，確保醫療品質與病人安全，達成醫療端與管理端雙贏的局面。（編輯：李亨山）1150128