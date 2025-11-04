醫院說是小手術！12歲男童撞肚動手術 醒來6器官竟全沒了

中國山東一名男童動了開腹手術，卻在術後發現被切除了6個器官。（示意圖，取自Unsplash）

中國山東傳出駭人醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部撞傷就醫，本以為只是小手術，卻在手術後被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，導致他終身無法進食，必須靠注射營養液維持生命。事件曝光後引起輿論譁然，家屬痛批醫院毫無交代，網友也怒問「這是救人還是害人？」。

小傷變災難 手術14小時掏空消化系統

根據中國媒體報導，2023年10月26日，當時10歲的男童在學校與同學玩耍時撞到肚子，回家後持續腹痛，母親趕緊帶他前往山東菏澤縣人民醫院檢查。初步判斷是腹部血塊，醫師建議住院觀察；但做完CT後，醫院表示發現胰腺與胃之間有「佔位性病變」，需立即進行腹腔鏡微創手術。

男童母親在手術室外苦等14個小時，期間醫師多次要求簽署同意書，聲稱出現大出血、必須改為開腹手術。當家屬提出轉院要求時，院方以「病情危急、無法轉院」為由拒絕。手術結束後，男童母親驚愕地發現，兒子竟被切除了包括胰腺、十二指腸、膽囊與部分胃腸在內的6個器官，消化系統幾乎全被取走，從此無法吃飯、喝水，只能依靠靜脈注射營養液維生。

母淚求真相 醫院僅賠20萬惹眾怒

事發後，男童母親輾轉南京、杭州等地求醫，醫師建議需進行多器官移植，但費用高達數百萬元，且配對困難。醫院事後僅賠償人民幣20萬元（約新台幣90萬元），但男童母親表示，光維持輸液就不夠用，更堅稱她想要的不是金錢，而是「手術錄影與監控」，希望弄清楚「微創手術怎麼會變成器官全切」。

這起案件在微博上掀起熱議，不少網友痛批「醫院害人不淺」「這不是醫療，是毀人一生」。截至目前，相關單位尚未證實醫師是否涉及醫療疏失，家屬也尚未正式提起訴訟。

