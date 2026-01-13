醫院貼「我今天願意加班」文宣引怒火 網轟吃相難看：這情勒超噁心

有網友投稿，某家醫院貼出的文宣寫著「我願意加班」，內容被網友砲轟滿滿情緒勒索。（示意圖，由AI生成）

全台醫療院所人力荒持續延燒，醫護勞權問題再度成為輿論焦點。近日某家醫院在院內貼出「我今天願意加班」的相關文宣，內容曝光後引發爭議，大多網友認為，面對人力不足問題，竟然是要求院內同仁加班，而不是想辦法補足人力、優化制度，「這情勒超噁心。」

英雄不穿披風改穿刷手服？ 醫院文宣挨批「毒雞湯」

「靠北護理師」昨（12日）在IG發出網友投稿貼文，指出某間醫院在院內貼出文宣，內容寫著「我今天願意加班，加班不可怕，沒人加才可怕，控台在等你，病人也在等你，英雄不一定穿披風，有時穿刷手服，再一刀就好」。

這種試圖將勞務壓榨轉化為榮譽感的語句，讓長期處於高壓、過勞環境的醫護人員感到極度不適。也讓許多網友痛批，面對人力短缺，醫院想的不是優化排班或加薪留人，而是用「責任感」進行道德綁架，「哇光明正大情勒護理師噢，什麼破爛醫院活該請不到人上刀啦」「誰要呀？又不是做慈善機構」「北爛情勒 笑死人」「錢給到位 不怕沒人加班 謝謝」。

超狂神改編：買不起披風，是因為錢給太少

針對院方的文宣，臉書粉專「超級白急診醫師」也看不下去，發揮創意大酸院方。他將原文中的感性台詞改編為殘酷現實版：「我今天不願意加班，加班不可怕，錢太少才可怕」，並將原本的呼籲改為「家人也在等你，英雄不穿披風，是因為買不起披風」。

最令人拍案叫絕的是，他將文宣最後一句鼓勵性質的「再一刀就好」，一字之差改為「再一刀就倒」，諷刺力道瞬間拉滿。改編內容在社群上瘋傳，引起無數醫護同業共鳴，感嘆這才是真正的基層心聲。

