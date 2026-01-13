醫院貼「我願意加班」海報惹議 網諷：PUA最高境界！

中部某間醫院張貼的加班文宣引發醫護人員強烈反彈，臉書粉專「靠北護理師」日前曝光該院文宣照片，海報上以「我今天願意加班！！」為標題，搭配「加班不可怕，沒人加才可怕；控台在等你，病人也在等你」等標語，甚至宣稱「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」，旁邊還註解「再一刀就好」，此舉在醫界掀起軒然大波。

中部某醫院加班文宣，引發大批護理師不滿。（圖／翻攝自「靠北護理師」臉書）

該粉專將文宣內容白話翻譯為「我們不想多請人，麻煩你們繼續用愛把這刀開完。啾咪!」貼文曝光後，大批醫護人員湧入留言表達不滿。有醫護直言「病人等我是關我屁事，又不會給我加薪」，更有人痛批這是「PUA最高境界」、「根本情緒勒索」，認為院方應該改善配套措施，而非一味透過文宣情勒員工。

不少網友也加入批評行列，紛紛留言怒轟「錢給到位，不怕沒人加班」、「只會共體時艱的醫院要好好檢討改進」、「這麼荒唐的內容，還堂而皇之公告」、「不要臉的果然天下無敵」。醫護人員普遍認為，在醫療量能崩潰、人力不斷出走的情況下，院方此舉無異於火上加油。

另一臉書粉專「超級白急診醫師」則將原圖改編得更貼近現實，原本面帶笑容的Q版醫護人員，被修改成滿臉哀怨、雙手一攤的無神機器。改編版本寫著「我今天不願意加班！！加班不可怕，錢太少才可怕；控台在等你，家人也在等你」、「英雄不穿披風，是因為買不起披風」、「再一刀就倒」，諷刺意味十足，引發大量共鳴。

