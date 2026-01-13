醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

某間醫院貼出「我今天願意加班」文宣。（圖／翻攝自臉書＠cowbanursing）

全台醫護人力吃緊問題仍難解，未料，近日某間醫院在院內張貼「我今天願意加班」宣導圖文，盼醫護人員能補足人力需求。內容曝光隨即引發爭議，網友認為標語帶有情緒勒索意味，直呼「這是反諷還是官宣啊？」有急診醫師見狀也無奈表示「我不願意加班！加班不可怕，錢太少才可怕」。

護理師匿名論壇「靠北護理師」近日於粉絲專頁分享一張照片，某間醫院張貼加班宣導圖文於院內。圖文中可見多句標語，包括「我今天願意加班！！」、「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等文字。

廣告 廣告

原PO指出，「翻譯：我們不想多請人，麻煩你們繼續用愛把這刀開完。啾咪」，並坦言他們每天都只想要準時下班。

貼文曝光後，引發大批網友反彈，「PUA最高境界」、「到底是誰想出來的slogan，看完直接想逃離護理界」、「加班不可怕，可怕的是不加薪」、「光明正大情勒護理師」、「好厲害的情勒」、「你要人加班加班費先拿出來吧」、「這是反諷還是官宣啊，太不可思議了」、「我不想讓過勞的醫護人員替我開刀」、「什麼邏輯居然會做這種文宣品」、「嘲諷滿點的廣告」、「錢要到位，不能讓護理人員一直負重前行」。

還有網友透露，該宣導圖文被炎上後，隔天馬上更改文案，更特地公告指「近半年沒有強迫大家加班」。而臉書粉專「超級白急診醫師」也轉發該篇文章寫道：「修改一下更貼近現實」，並重製該宣導圖文內容，更改為「我今天不願意加班！！」、「加班不可怕，錢太少才可怕」、「控台在等你，家人也在等你」、「英雄不穿披風，是因為買不起披風」、「再一刀就倒」，更把照片中醫護人員的圖像改成勞累的面容。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐