醫院貼「願意加班」文宣 網友狂轟：最強情勒

醫護人員過勞、人力不足問題在台灣醫療界中存在已久。（示意圖／pixabay）





醫護人員過勞、人力不足問題在台灣醫療界中存在已久，近日有醫院竟製作「我今天願意加班」的文宣標語張貼，被po上網後引爆醫護從業者與網友怒火，直呼根本是「最強情勒」。

網路流傳一家醫院貼出鼓勵加班的文宣，引爆醫護人員怒火。（圖／靠北護理師臉書）

加班宣導文宣引爆怒火

近日粉專「靠北護理師」PO出一張醫院文宣，以「我今天願意加班」為主軸，配上「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「再一刀就好」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」等標語，引起網友撻伐。

網友痛批太奴性

網友湧入貼文留言，怒轟「醫院不要勒索醫生，開刀需要精神專注」、「哪個奴性堅強的做的」、「這麼荒唐的情勒內容，還堂而皇之公告」、「這麼誇張的文宣都做出來了，那同仁也不用顧慮太多了，下班了啦」。

網友批評不解決低薪問題

「資方現在為了省錢，連加班都要洗腦了」、「沒加班費還想留人」、「錢不拿出來只會瘋狂PUA，還做成海報情勒，錢寧願做海報也不給醫護人員」、「請給我加班費，拒絕責任制」、「錢要到位，不能讓護理人員一直負重前行」，有從該醫院離職的網友感嘆「離開後對比其他家醫院的加班費，會突然覺的以前也太廉價了」。

更多東森新聞報導

舊電毯不可回收？環保局公布正確「丟法」

提前3小時也不夠？桃機出國潮看不到盡頭

抹茶也奢侈？辻利茶舖「喊漲」 抹茶拿鐵145→160元

