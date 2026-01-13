醫院貼「願意加班」海報惹網議！他怒批：情勒大師

生活中心／饒婉馨報導

台灣醫療環境長期處於人力吃緊的高壓狀態，近期某醫院張貼的一張宣導海報，意外點燃了醫護人員積壓已久的怒火。海報以「我今天願意加班！！」為大型標語，試圖塑造正向的勞工作氛圍，文案內容遭網友瘋傳，被第一線人員痛批是利用職業使命感進行「情緒勒索」。





某醫院張貼的海報內容引起網友熱議，並直批此舉為情緒勒索。（圖／翻攝自IG ＠cowbanursing）

根據圖中的海報可見，校方或院方單位為了鼓勵同仁支援，設計了多段帶有激勵色彩的標語，卻在社群平台IG與Threads上引發網友論戰。海報先是以大大的「我今天願意加班！」當整體視覺重點標題，接著下方出現「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好！」幾句標語，試圖喚起醫護人員的責任感，不料卻瞬間讓多數人炸鍋，怒批「道德綁架」。

醫護人員陸續在留言區吐露心聲，認為這張海報內容太離譜。（圖／翻攝自IG ＠cowbanursing）

然而，「靠北護理師」小編轉發這張圖後，更是引起大批網友憤慨「PUA最高境界」、「多一台刀，老闆多一台車」、「哇光明正大情勒護理師噢，什麼破X醫院活該請不到人上刀啦」、「誰要呀？又不是做慈善機構」、「這情勒超噁心」。許多從業者直言，醫療體系的核心問題在於薪資待遇與人力結構，若不從根本解決缺工問題，僅靠精美設計的海報要求同仁「自願加班」，只會加速人才流失。





這張海報也引來同業改寫，講出真正的心聲。（圖／翻攝自臉書粉專《超級白急診醫師》）

值得一提的是，臉書粉專《超級白急診醫師》自行改寫，把標語改成眾多醫護人員的心聲，「我不願意加班！」，還有「加班不可怕，錢太少才可怕」、「控台在等你，家人也在等你」、「英雄不穿披風，是因為買不起披風」、「再一刀就倒」，再次凸顯了醫院管理層與第一線醫護人員之間，對於「責任」與「勞權」認知的巨大差異。





