醫院遭空襲至少30死恐涉戰爭罪 緬甸軍政府稱進行反恐任務

緬甸西部若開邦(Rakhine state)一家醫院日前遭空襲，造成至少30人喪生，聯合國已要求就這起攻擊展開調查，並表示該起攻擊可能構成戰爭罪。緬甸軍政府今天(13日)否認，這在場襲擊中殺害平民。

2名援助人員表示，一架軍機於10日深夜轟炸位於若開邦的妙烏(Mrauk-U)綜合醫院。少數民族武裝組織若開軍(Arakan Army)發表聲明指出，這起空襲造成33人死亡，另有76人受傷。

根據官媒緬甸環球新光報(Global New Light of Myanmar)稱，「死傷者並非平民，而是恐怖分子及其支持者」。

衝突監測機構指出，自軍方於2021年發動政變，終結緬甸長達10年的民主試驗以來，執政的軍政府在隨後爆發的內戰中加大空襲力道，且近來空襲次數持續上升。

針對這場造成30人喪命的空襲，聯合國已要求就此展開調查，表示該起攻擊可能構成戰爭罪。

世界衛生組織(WGO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在社群平台X表示，醫護人員與病患在空襲中喪生，「醫院基礎設施嚴重受損，手術室與主要住院病房完全被摧毀」。

若開邦幾乎全境由少數民族武裝組織若開軍控制，在軍方推翻翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)的民選政府前，長期在該地區活躍。

緬甸環球新光報引述軍政府說法稱，這家醫院被若開軍與反抗軍政府的「人民防衛部隊」(People's Defence Forces)作為據點，軍方於12月10日對該建築採取「必要安全措施」，並展開反恐行動。