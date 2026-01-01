「醫院都是燒焦味」 瑞士酒吧爆炸至少40死、死者燒傷嚴重需數週辨認

2026年1月1日，瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一酒吧發生爆炸，警方事後進入酒吧勘驗。路透社



瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，今（1/1）凌晨發生爆炸，根據義大利外交部長引述當地警方，至少40人死亡，由於死者「燒傷嚴重」，義外教人員表示「需要數週才能確認死者身分」。附近醫院本來等候看診民眾表示，護士忽然叫所有等候者離開，因要接收超過30名嚴重傷患，該民眾說傷患湧入時「醫院都是燒焦味」。

英國廣播公司（BBC）報導，瑞士克蘭蒙丹納（Crans Montana）的「星座（Constellation）」酒吧，今天凌晨發生爆炸，當時酒吧中慶祝跨年的年輕人至少40人死亡、100人受傷，爆炸原因仍待調查，但當局表示初判無關攻擊。

瑞士新消息報（Le Nouvelliste）訪問一名在西昂（Sion，又譯錫永）醫院患者，她說本在等候看診，忽然一名護士要求等候的病患全數離開，因為院方馬上將接收30名嚴重傷患，「我趕緊離開跑到外面，已經亂成一團了，人們從四面八方趕來，車裡都是重傷的人，空氣瀰漫燒焦味。」

此前義大利外交部表示，罹難者燒傷嚴重，身分確認工作將十分複雜且漫長。義大利駐瑞士大使表示，罹難者的身分確認工作需時數週。

這場火據信是從地下樓層起火，當地警方釋出火災酒吧露台的影像，雖非起火點，物品未全然燒毀，但桌椅、長凳、椅墊等散落各處，一片狼籍。

