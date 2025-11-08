醫院重大疏失！1歲嬰接種流感疫苗 竟被誤打A肝疫苗

金門醫院7日發生嚴重醫療疏失，一名1歲多嬰兒前往接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗時，卻遭護理師誤打成A型肝炎疫苗。院方已向疾管署及縣衛生局通報，並表示將全面檢討疫苗施打流程，防止類似事件再發生。

一名1歲多嬰兒前往接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗時，卻遭護理師誤打成A型肝炎疫苗。（示意圖／Pexels）

根據金門醫院說明，這起事件發生在7日，當時這名滿1歲多的嬰兒由父母帶往該院接種疫苗。醫生問診後開立的是流感疫苗針劑，但值班護理師卻誤拿成A型肝炎疫苗進行接種。院方指出，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，疾管署今年才將施打年齡調整為滿1歲半起接種。

廣告 廣告

金門醫院強調，已確認誤打疫苗的嬰兒目前狀況穩定，未出現不良反應。院方表示，8日下午將由副院長陳義榮帶領相關人員前往該名嬰兒家中慰問致歉，後續也將組織內部委員會針對相關失職人員展開調查懲處。

金門醫院強調，已確認誤打疫苗的嬰兒目前狀況穩定，未出現不良反應。（示意圖／123RF）

針對此次疏失，金門醫院表示已全面進行檢討並擬定標準作業流程(SOP)，嚴防類似事件再度發生。此事件引發民眾對醫療安全的關注，也提醒醫療機構在疫苗接種過程中需更加謹慎。

延伸閱讀

美清潔婦走錯門 屋主「二話不說開槍」她遭轟頭亡

只因非千萬信託受益人！三重男狠砍姊妹釀1死被羈押

70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟