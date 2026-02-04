醫院門口搶人！ 家屬推父狂奔 看護跪地哭喊救人

台北市 / 綜合報導

有家屬控訴，102歲的老爸爸，今(2026)年一月疑似被照顧他17年的看護，偷偷帶去登記結婚，家屬完全不知情。更讓他們質疑的是，看護名下突然多了7棟房子跟千萬元現金，也不讓他們和爸爸接觸，懷疑她另有所圖。昨(3)日下午，家屬趁著看護帶著爸爸外出就醫，直接到醫院搶人，雙方在大門口爆發搶人大作戰，還驚動警方到場。

百歲人瑞坐在輪椅上，一出醫院大門，就被家屬以跑百米的速度帶離，賴姓看護說：「你幹嘛，警察來啊，警察，救人啊。」百歲人瑞就這樣被帶走，看護跪地哭喊，員警也立刻上前關心，家屬VS.員警說：「我們是家人，(喔，那有需要協助嗎)，不用，不用，不用。」

見員警上前詢問，家屬快馬加鞭，要趕緊把人瑞送上車，警鳴員警騎車抵達，員警不敢大意趕赴現場，就醫民眾也看傻眼，大醫院前怎麼會傳出，這麼誇張的搶人戲碼，王姓人瑞四兒子說：「我是他的兒子，我今年72歲，我都不能去看我老爸，那天她(看護)不開門，我就去中山二派出所去報案，說她強制罪，她禁止我跟我老爸來往。」

家屬氣憤難耐，原來輪椅上是他們102歲的爸爸，今年1月5日，突然跟照顧他17年，68歲的賴姓看護登記結婚，家屬完全不知情，控訴看護名下多了7棟房，還有千萬現金，懷疑她另有所圖，趁兩人外出就醫時把爸爸帶走。

賴姓看護的手機被丟到草叢，對家屬提告強制罪，家屬則被警方帶返所了解狀況，台北市警中山分局中山二派出所副所長詹士賢說：「經警方到場了解，為家庭監護權發生拉扯，後續將雙方帶返所釐清。」經警方到場了解，為家庭監護權發生拉扯，後續將雙方帶返所釐清，大庭廣眾之爆發搶人大作戰，就連家務事也被攤在陽光下，雙方的恩怨恐怕還會繼續上演。

