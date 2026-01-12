醫院開放外籍照服員 衛福部向勞動部提案

▲石崇良表示，向勞動部提案修訂管理辦法，開放一般急性醫院聘僱外籍照服員。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 家人住院時，對於現在多屬小家庭的社會而言，工作及日常生活影響嚴峻。衛福部推動的住院整合性照護計畫，盼由醫院聘用照服員，與患者以合聘概念，減輕家庭負擔。衛福部長石崇良說，向勞動部提案修訂管理辦法，開放一般急性醫院聘僱外籍照服員，可降低護理人員在第一線的臨床負荷，這是良善的政策，盼第二季啟動修法。

石崇良指出，3年前開始推動住院整合性照護計畫，可以共聘制度協助住院患者，因過去許多都是較為失能者要自行找看護協助，但自己找的有時候可能會和醫院內部管理產生衝突。

廣告 廣告

石崇良說，新冠疫情期間許多人了解到在醫院工作就需要有統一管理，因此導入整合性照護計畫，由醫院聘僱照服員。而所謂「合聘」的概念可能會是1比4或1比5的方式。他說，目前公務預算的編列一年也已經成長到5億。

石崇良表示，施行後民眾的反應也很好，可減輕家庭負擔，而現在有小家庭，因此若一個人住院，可能其他人會嚴重影響工作、日常生活，因此這項制度的民眾滿意度是相當高的。

醫院人力短缺 石崇良：正式向勞動部提案聘僱外籍照服員

只是，現在醫院面臨人力短缺的問題，石崇良提到，才會提出以外籍中階技術人員的方式導入，過去一般醫院是無法聘用，這類技術人力需要在長照機構、設有慢性病房或呼吸照顧的醫院才可聘。

石崇良指出，一般急性醫院是不能聘用，但目前有需求的反而是急性住院病人。他說，衛福部正式向勞動部提案，盼可修訂人力許可管理辦法，希望快一點可在第二季有法規修訂。

石崇良說，基於尊重目的事業主管機關的用人需要，但若有較多爭議，還是會希望可以多溝通。他也表達，這項政策是「Win-Win」，因為對於家屬、護理人員、醫院而言，可減輕壓力，同時統一管理下，照顧品質較佳，也會管理好感控訓練。

「這應該是好事」石崇良表示，會再加強與護理界的溝通，大家可以樂觀其成。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白推台灣未來帳戶 衛福部次長：不能只談理想不談代價

陳昭姿稱「台灣未來帳戶」更省 石崇良：我看不出哪裡經濟實惠

藍白推台灣未來帳戶 石崇良「擔憂」2原因：資源是有限的