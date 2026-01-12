醫院開放「外籍照服員」 衛福部證實已提案！盼第二季修法 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

鎖定減輕小家庭的照護壓力、又能兼顧護理人力不足，衛生福利部部長石崇良今（12）日證實，衛福部已經向勞動部正式提案修訂管理辦法，希望能在第二季完成修法，開放外籍照服員，一方面讓護理人員可專心從事護理專業，生活照顧部分 由照服員來協助，對家屬、護理人員以及醫院是「win-win（雙贏）」。至於外籍護佐部分現階段沒有討論到，留待下一階段。

石崇良表示，衛福部從3年前開始推動住院的整合性照護計畫，開放共聘制度，針對有生活照護需求的住院病人，如失能病人，由醫院出面找照服員，以避免過去民眾自行找看護卻跟醫院內部管理產生衝突的情形，這一現象在COVID-19疫情期間尤其明顯。目前公務預算一年已成長到5億。

石崇良說，施行迄今，民眾普遍反映良好，因為台灣現在多為小家庭，家有一人住院，往往對其他家庭成員會造成工作跟日常生活的嚴重影響，整合性照護計畫有助減輕小家庭的負擔。

不過，石崇良指出，醫院現在又面臨人力短缺、找不到人的問題，所以，衛福部決定打破醫院無法聘用外籍中階技術人力的限制，比照長照機構、具慢性病或呼吸病房醫院等資格，擴大開放至急性病房。有推動必要。

石崇良說，衛福部已正式跟勞動部提案，希望修訂人力許可的管理辦法，但勞動部態度也很清楚，希望不要有爭議，才會接受，衛福部還有時間來努力、溝通，希望能在第二季完成修法。

石崇良表示，衛福部也一直跟護理界溝通，修法對護理人員的人力負荷下降也有幫助，可以讓護理人員專心從事護理專業，生活照顧部分由另外的照服員來協助，有助第一線的臨床負荷下降。

石崇良強調，有些人以為這是要取代護理人力，並不是的！如果沒有這些人來做，反而會全部落在護理人員的工作身上，反而造成他離職，這是win-win（雙贏），對家屬、護理人員以及醫院都好，是良善的政策，大家都要樂觀其成才對。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

