醫院17分鐘激戰片瘋傳！中國權威男女醫出軌
[NOWnews今日新聞]
中國社群近期驚傳湖南人民醫院兩名名醫出軌，還有一段17分鐘在值班室的「人與人連結」影片流出。目前兩人都已經停診，醫院僅回應正在調查。
綜合中國媒體及微博消息，近期有一段一男一女在醫院值班室發生親密性行為的17分鐘影片在網路上瘋傳，畫面中出現醫院專用的藍色一次性手術無菌布單。另也有說法稱，兩人辦事的地點是在私人住宅。
網友隨後就循線查出，背景是湖南省人民醫院，且影片中的男女皆是該醫院名醫，男子是50歲的泌尿外科專家、副院長祖雄兵，女子是40歲的眼科副主任曾琦。祖男是黨委專員、博士生導師，曾女則在醫院以「暖醫」著稱。
早在10月下旬網上就傳出「湖南省人民醫院相關醫務人員存在不正當關係」的文章，直指祖雄兵和曾琦有不正當關係，加上這段17分鐘的不雅片瘋傳，引發網友關注及醫界熱議。
據傳兩名醫生都已經結婚、有各自的家庭，還有消息人士爆料，祖雄兵在2018年調任到現在的醫院任職前，就已與多名女性有不正當關係，甚至還仗著副院長的職權對科室人事、經費進行拉攏操作；曾琦在2021年晉升眼科主任期間就與祖男發生不倫戀，2人多次以學術會議名義共同出差，甚至踢爆曾女2024年破格晉升的考核中，祖男就是評審副組長，因此引發「上床換升職」的質疑。
中媒記者也致電湖南省人民醫院，工作人員表示已經關注到此事，醫院紀檢已經介入，此事正在調查，兩名醫師都暫時沒有來上班。祖雄兵及曾琦10月下旬起就已經暫停門診，醫院掛號系統顯示「暫無號源」，祖雄兵已停診約3週，複診時間未定。曾琦所在科室稱未來很長時間不會恢復接診。
