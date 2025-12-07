醫養合一 苗栗灣麗社區長照機構啟用

苗栗縣苑裡鎮李綜合醫療社團法人執行長照一條龍，在西平里社區活動中心2樓設置的「灣麗社區長照機構」7日上午舉辦開幕典禮，衛福部次長呂建德（右七）、苗栗縣長鍾東錦（右六）共同揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣即將步入超高齡社會，縣府已經透過前瞻計畫的「城鄉建設─長照衛福據點整備」和「預防及延緩失能失智」等計畫，積極投入長照資源。苑裡鎮李綜合醫療社團法人執行長照一條龍，深入社區服務，在西平里社區活動中心2樓設置「灣麗社區長照機構」，提供多元服務，7日上午舉辦開幕典禮，期望提供當地長輩更貼心的長照服務。

衛福部次長呂建德昨天上午主持揭牌啟用儀式時表示，民國114年是長照2.0即將邁入3.0重要的一年，他代表賴清德總統告訴在場的鄉親，老人福利預算從827億元增加到1104億元，而且已經拍板定案。他說，在苗栗縣透過前瞻基礎建設的長照機構，總共有32處，灣麗社區長照機構這個據點總經費是2437萬元，衛福部則補助1722萬元。

縣長鍾東錦感謝李綜合醫療社團法人的醫療團隊，一直以來都在苗栗西南邊照顧在地鄉親。他說，前瞻計畫長照衛福據點的政策，是非常棒的政策，1樓做據點、2樓是日照關懷中心。他原本覺得苑裡應該算很年輕，沒想到老化很嚴重，不過這也是全台灣的現象，他感謝中央給予苗栗經費補助，希望民眾有需求向縣府回報，更告知民眾，縣府的長照處也即將成立。

李綜合醫療集團董事長李順安表示，苗栗縣到10月底65歲以上占全縣總人口約20％，「老老照顧」的現象逐漸普遍，灣麗社區長照機構提供生活照顧、促進健康等多元日照服務，是海線執行第1個前瞻計畫長照據點的單位。

李順安指出，該長照機構最大的亮點，便是依住民專長設計專屬課程，讓他們擔任指導老師，教導其他學員自己過往的專長技能，藉此也能延緩失智症狀。第一階段向縣府申請15床，很快就額滿了，最近再申請第二階段擴充到30床。

李綜合醫療體系長期在海線地區深耕逾46年，灣麗社區長照機構結合李綜合醫院的醫療照護，從急性到慢性、出生到老化，提供相對應專業銜接，整合醫療與長期照護資源，落實「醫養合一」的長照一條龍政策，讓在地的民眾、長輩都能安心就醫。