醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康

屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。

屁的來源？

重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源：

1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了

2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩

3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源）

▲屁多=你的腸道菌工作很認真

「這5種屁」小心了 代表你身體在求救

1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛

可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。

2、屁臭到像生化武器

臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。

3、放屁超多+拉肚子

可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。

4、吃東西後，立刻瘋狂放屁

可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘/腹瀉交替、脹到像懷孕。SIBO患者的小腸菌數異常增加 (≥10⁵ CFU/mL)」，其呼氣氫氣 (或甲烷) 升高很多！

5、放屁突然變少+反而腹脹得很誇張

這種「屁不出去」反而要小心！可能是：腸阻塞、嚴重便秘、腸道動力異常。如果連打嗝都變少、肚子硬、又痛，請直接去急診。

初步的自我檢查

以下7題答YES超過2個，建議你該看腸胃科，比較安心：

1、最近屁量明顯增加或減少？

2、大便形狀變化（變細、變軟、變黏）？

3、伴隨腹脹、絞痛？

4、放屁會「射氣」到不能忍？

5、吃某類食物後特別明顯？

6、早上還好，晚上脹到飛起？

7、大便有血或黑便？

怎麼才讓「屁」回到正常？

1、減少FODMAP（洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）

2、慢慢吃，不講話不滑手機（減吞氣量）

3、少喝氣泡飲

4、高蛋白飲食者加蔬菜與益生元纖維

5、規律排便&每天走20分鐘（促進腸道蠕動）

若是常脹氣的人，也可以做Breath Test（氫氣呼氣試驗）檢查SIBO或乳糖不耐。

