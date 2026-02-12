醫點名4種帶毒砲友！一聽到「我很乾淨不用戴」趕緊逃
開業泌尿科診所院長陳鈺昕醫師表示，根據門診觀察，寒假過後是性病就診的高峰期，許多患者因一時激情而付出健康代價。醫師根據臨床經驗統計出寒假後常見的性病類型。
排名首位的是梅毒，這種疾病透過血液或皮膚黏膜傳染，傳染力相當驚人。由於初期症狀常無痛癢感，容易被患者忽視而延誤治療時機。其次為淋病，男性感染後會出現明顯症狀，包括尿道流膿、紅腫以及排尿時的灼熱感。
第三種常見性病是俗稱菜花的HPV，主要透過接觸傳染，感染後會在皮膚表面長出肉色或淡粉色、外觀類似花椰菜的肉芽組織。另外還有披衣菌感染，這種疾病容易與一般泌尿道感染混淆，多數感染者沒有明顯症狀，因此經常被忽略而未能及時就醫。
陳鈺昕醫師特別提醒，民眾若聽到以下四種話語應立即提高警覺。第一種是對方拒絕使用保險套並聲稱自己很乾淨，醫師強調僅憑肉眼無法判斷對方是否帶有病原體，無保護措施的性行為不僅增加性病傳染風險，更可能導致意外懷孕。
第二種危險話語是宣稱有定期檢查，但實際上是兩年前的報告。醫師說明性病檢查並無永久效期，建議若發生不安全性行為應在兩週後進行篩檢，性生活較活躍者應每三至六個月檢查一次，一般民眾則建議每六個月定期篩檢。
第三種誤導性說法是以無症狀作為沒有感染的證據。醫師解釋性病存在空窗期，病原體入侵後到能被檢測出來需要一段時間，此期間即使檢測結果呈陰性或外觀無異常，仍具有傳染力。
第四種警訊是對方建議飲酒放鬆。酒精具有鎮靜作用，過量飲用會影響判斷力，可能在意識模糊狀態下進行不安全性行為，大幅增加感染風險。
針對如何預防性病，陳鈺昕醫師建議事前應準備三個月內的性病篩檢報告、全程正確使用保險套、施打HPV疫苗，高風險族群可考慮服用事前預防藥物。若事後感到不安，應尋求預防性投藥，並於兩週後進行檢測。一旦出現生殖器痛癢、發燒、喉嚨痛或外觀異常等症狀，務必立即就醫治療。
