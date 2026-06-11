醫：慢性白血病難察 抽血報告揪異常成診療關鍵

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（中央社記者蘇木春台中11日電）近期有藝人罹患血癌，引發社會關注。醫師提醒，慢性白血病最大的挑戰在於症狀不明顯，許多患者直到感染、健檢或其他疾病就醫才意外發現，一張抽血報告有時就是治療關鍵。

光田綜合醫院今天發布新聞稿表示，長期務農、作息規律的60歲張姓患者，日前因反覆高燒、嚴重咳嗽被診斷為肺炎住院，經抗生素治療後，肺部發炎明顯改善，但抽血結果中的白血球數值卻持續偏高，經進一步安排骨髓檢查，最終確診為白血病（俗稱血癌）。

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光田醫院醫研部主任暨血液腫瘤科主治醫師柯萬盛說明，血癌可分為急性與慢性兩大類型。急性白血病進展快速，可能在短時間內出現貧血、反覆感染、不明瘀青或出血等症狀；慢性白血病則相反，往往長期沒有明顯症狀，因此更容易被忽略。

柯萬盛指出，臨床上超過8成慢性白血病患者並非因血液問題就醫，而是在健康檢查，或因肺炎、尿道感染等其他疾病住院時，透過例行抽血意外發現異常。部分患者僅有輕微疲倦，甚至完全沒有不適，因此疾病可能已潛伏一段時間而不自知。

柯萬盛以張姓患者為例，平時身體硬朗，從未懷疑自己罹患血液疾病，若非因肺炎住院接受抽血檢查，病情很可能持續被忽略。柯萬盛指出，慢性白血病進展雖然相對緩慢，但仍需定期追蹤與治療；部分患者若未妥善控制，病程仍可能出現變化。

柯萬盛提醒，慢性白血病最大的挑戰在於症狀不明顯，許多患者直到感染、健檢或其他疾病就醫時才意外發現異常。許多血液疾病並非突然發生，而是在身體中長期潛伏，一張抽血報告，有時就是改變診斷與治療方向的關鍵。（編輯：管中維）1150611