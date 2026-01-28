醫：研究顯示高齡族膽固醇過低恐增失智症惡化風險

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰秀醫院神內主任邱百誼研究發現，在高齡族群中，膽固醇過低或短期內劇烈下降，反而可能增加失智症發生及惡化風險，顛覆膽固醇越低越好思維，也為預防失智症提供新思考方向。

彰化秀傳紀念醫院今天開記者會，介紹神經內科主任邱百誼發表在研究阿茲海默症的國際期刊「Alzheimer's Research & Therapy」論文，說明高齡族群發生失智症與膽固醇的關係。

邱百誼說，研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」大型臨床資料，納入2452名60歲以上長者，平均追蹤近3年，系統性分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇及三酸甘油酯的基線數值與追蹤期間變化，探討與失智症發生及病程進展關聯。

廣告 廣告

邱百誼指出，研究發現膽固醇與失智風險間呈現明顯U型關係，當膽固醇過高或過低時，都可能增加失智風險；膽固醇數值短期內出現大幅下降者，失智症惡化風險更為顯著，進一步分析發現，高密度脂蛋白膽固醇與三酸甘油酯若短時間內明顯下降，與認知功能快速退化具有高度相關性；而在身體較虛弱的高齡者族群中，低三酸甘油酯與失智症風險上升關聯更明確。

邱百誼說，膽固醇不僅與心血管健康相關，也是神經細胞膜與突觸功能重要成分。對高齡者來說，膽固醇數值異常下降，可能是營養不良、身體衰弱或潛在疾病的訊號，也認知退化早期警訊之一，研究也提醒臨床醫師，在高齡族群進行膽固醇管理時，不宜只以單一數值作目標，而應同時關注數值長期穩定性、身體功能與整體健康狀況。

邱百誼提醒，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理；平時也應定期追蹤膽固醇數值與變化趨勢，若出現體重不明原因下降、食慾不佳或體力衰退等情形，應主動就醫檢查。（編輯：李淑華）1150128