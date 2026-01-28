「醫 」脈相傳 守護生命磐石

上人歲末行腳，今天晨間時光，台北慈濟醫院包括兒科、腎臟科、骨科等等科室，輪流分享治療成果，以及獲得醫界的豐碩肯定。而骨科部醫師，洪碩穗，父親在高雄職醫，並且承擔南部人醫會召集人之一，成長過程耳濡目染下，也加入了仁醫行列，如今承擔副院長，回顧一路來父母的影響自然不在話下。

台北慈濟醫院副院長 洪碩穗：「這是(高雄)後勁促進班，105年(成立)，算我媽媽家的(空間)，反正沒有人在用。」

閒置空間，奉獻出來成立慈濟憶能促進班。

廣告 廣告

台北慈濟醫院副院長 洪碩穗：「這裡本來是一個已經荒廢的大樓，就沒什麼人住，很久了，他可以布置成這樣子，又有電，然後有水。」

陪伴社區長者，延緩老化、防失智，父親洪宏典，高雄外科權威醫師，更帶著太太和孫女，當起快樂志工。

台北慈濟醫院副院長 洪碩穗：「他在教的同時，也是自己在訓練，其實是好像 ，他都比他們其他學員還老，三四年前，才成立楠梓(班)，其實這個楠梓(空間)就是我家，我家樓上，因為空下來，我媽媽也會去參加，所以常常下課也會帶，帶一些手工藝品回家。」

行醫之路，父子同行，醫者仁心，一脈相傳，平日，南北分離，日前父親生日，感受南部法親蜂擁而出的愛。

台北慈濟醫院副院長 洪碩穗：「1月24號是星期六，一大早，我們過去隨師，我父親是剛好那一天生日，有史以來，第一次那麼多人幫他慶生，因為過去都是兩個人幫他慶生，就是我跟我家師姊。」

證嚴上人開示：「用心愛人的人，就是回過頭來，就是被讚歎的人，所以，愛人就是愛自己，我們的醫療成就醫王，也是就是要付出才能為醫王。」

台北慈濟醫院內科部主任 洪思群：「我爸爸媽媽他們最感覺到驕傲的，就是他們有4個念醫學系的孫子。」

家族的驕傲，喜悅分享，而在兩年前，父親心肌梗塞住院，堅持轉到台北慈濟醫院，治療順利、恢復健康，過程，卻是老父親對兒子的滿滿信任。

台北慈濟醫院內科部主任 洪思群：「我爸那時候就跟我說，你們醫院不是已經升醫學中心了嗎，你怎麼不帶我過去，我就馬上跟著救護車，陪我爸爸，就來到慈濟醫院的急診室，其實從南投到台北，救護車開得滿快的，但我那時候的角色不是醫師，我是病人的家屬，所以心中其實很忐忑。」

證嚴上人開示：「有心，就有法度，有法度，我們要多細心，醫療體系就是要細心，自愛愛他。」

醫療，以病為師，更以愛為本，綻放台灣醫界希望之光。

更多 大愛新聞 報導：

屏東二校靜思閱讀書軒 開啟學童喜"閱"人生

肺癌蟬聯死因榜首 合併療法提升存活率

