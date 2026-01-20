醫：「蘋果病」多可自行痊癒 罕見恐釀心肌炎 致死率3成

台中近日有一名11歲女童疑似感染「蘋果病」身亡，疾管署防疫醫師林詠青今天(20日)指出，罹患「蘋果病」大多可自行痊癒，但病毒會在罕見情況下侵犯心臟、神經系統或肝腎器官，其中以併發心肌炎的死亡率最高，致死率達3成。

台中一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀且長達1個月未痊癒，日前突然昏迷，經使用葉克膜急救後仍不幸過世。由於該女童遭驗出「微小病毒B19」呈陽性，被推測疑似感染「蘋果病」身亡。

疾管署防疫醫師林詠青20日在例行疫情記者會中表示，該名女童當時被通報為流感併發重症個案，但後續流感檢驗為陰性，並驗出「微小病毒B19」呈陽性。他指出，在台灣，「蘋果病」稱為「傳染性紅斑症」，「微小病毒B19」傳染途徑與一般呼吸道傳染病類似，主要透過飛沫傳染，以侵犯兒童為主，病毒暴露4至14天左右開始出現症狀，通常症狀輕微且可自行痊癒，有些人甚至無症狀。

廣告 廣告

林詠青指出，兒童感染「蘋果病」初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛等類似感冒症狀，典型症狀則是臉頰部位出現鮮紅色的皮疹，紅疹會延續至軀幹與四肢，患處可能感到發癢，通常會自行康復。至於成人感染「蘋果病」則少見出疹，較常出現關節痛或關節炎等症狀，也會自行痊癒。

林詠青特別提醒「蘋果病」有三大高風險族群，包括慢性血液疾病患者、免疫功能差患者以及孕婦，併發重症的機率較高，感染可能導致嚴重貧血或是胎兒水腫、甚至死胎等情況。

林詠青指出，根據研究顯示，B19病毒也可能在罕見的情況下侵犯心臟、神經系統與肝、腎等器官，包括引發心肌炎、腦炎、腦膜炎、肝炎、腎炎，過往致死案例以心肌炎最常見，心肌炎病程快速，致死率達3成。他說：『(原音)以往的發現是說這個B19微小病毒感染如果造成心肌炎的話，致死率可能大概會有3成，所以其實蠻高，而且大家知道如果是心肌炎的話，病程會變化得比較快速。那另外的話，如果有造成這些剛剛提到的造血系統的影響的話，嚴重貧血或者是肝臟的發炎，造成比較嚴重的肝衰竭，也都有致死的可能性。』

林詠青表示，「蘋果病」無抗病毒藥物、也無疫苗可打，採支持性療法。預防方式則與新冠、流感等呼吸道傳染病相同，建議勤洗手、戴口罩，避免前往人多擁擠處。