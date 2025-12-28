醫：裝1個心臟支架多活10年 42歲男「一次裝6個」結果死了

中國吉林省舒蘭市一名42歲陳姓男子，今年7月在舒蘭市人民醫院一次性植入6個心臟支架後，術後半小時即發生心臟驟停，經搶救8天後仍宣告不治。陳男母親指控，醫師曾宣稱「多做一個支架可以多活10年」，並在3個月內多次打電話催促兒子接受手術。

中國一名42歲陳姓男子一次性植入6個心臟支架後，術後半小時即發生心臟驟停。 （示意圖／Pixabay）

陳男母親表示，兒子去年11月因健康問題到吉林市一家醫院檢查，醫師建議做心臟支架。當時正好有一名專家進駐舒蘭市人民醫院心內科，兒子便前往植入一個心臟支架，術後恢復良好，生活和工作都回歸正常。

今年4月，舒蘭市人民醫院醫師通知陳男，表示該名專家要再次進駐醫院，詢問他是否要再做心臟支架。陳母指出，醫院在3個月內多次致電催促兒子做手術，還宣稱多做一個支架可以多活10年。陳男7月接受手術，一次性植入6個心臟支架後因此喪命。

醫院與患者家屬共同委託第三方機構進行鑑定，鑑定結果認定醫院存在過錯，但由於陳男本身疾病嚴重，因此死亡責任應該各負一半。 （示意圖／Pexels）

事後醫院與患者家屬共同委託第三方機構進行鑑定，鑑定結果認定醫院存在過錯，但由於陳男本身疾病嚴重，因此死亡責任應該各負一半。舒蘭市人民醫院回應，之所以頻繁打電話給陳男，是醫師負責任對患者進行回訪，相關問題已由鑑定結果釐清，現在是死者母親拒不接受這個結果。

