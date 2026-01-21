醫：長者感染肺炎易重症 新型單劑肺鏈疫苗保護力達75%

台灣去年感染侵襲性肺炎鏈球菌病例數創近5年新高，為降低重症與死亡風險，我國成人肺炎鏈球菌疫苗再升級，疾管署宣布自1月15日起開打新型單劑型肺炎鏈球菌疫苗，僅需一劑即可獲得完整保護。台灣感染症醫學會理事長張峰義今天(21日)表示，肺鏈疫苗全年均可接種，他呼籲符合資格的民眾主動接種，遠離侵襲性肺炎威脅。

台灣去年感染侵襲性肺炎鏈球菌病例數創近5年新高，為降低重症與死亡風險，我國成人肺炎鏈球菌疫苗再升級，疾管署宣布自1月15日起分兩階段開打新型肺鏈疫苗，以20價單劑型新疫苗取代原本2劑疫苗(PCV13及PPV23各1劑)接種，第一階段約有245萬人符合資格。

廣告 廣告

台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，歷年資料顯示肺炎死亡者中高達9成為65歲以上長者，造成長者肺炎重症、死亡率高的主因包括免疫力下降、恢復力較差，以及慢性病共病等因素，而台灣65歲以上人口有85.9%患有至少一種慢性病，包括糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病(COPD)等，均會大幅增加肺炎重症風險。另根據美國研究顯示，長者感染肺炎易併發重症，約有一半住院患者在3年內死亡。

台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，相較過去PCV13加PPV23的多劑組合，現在僅需接種一劑新型單劑型PCV疫苗即可獲得完整保護，更加便利。根據疾管署資料，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力高達75%，有效降低感染後嚴重併發症與死亡風險。