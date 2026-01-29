醬料控必訪！「WHAT’S LA SAUCE？」進駐台北，10多款沾醬解鎖台美混血美食

以醬料為主角的台美混血kitchen & bar「WHAT’S LA SAUCE？」正式登場，品牌從台北出發、連結洛杉磯，將熟悉的台灣味覺轉譯成輕鬆、好分享的餐桌語言勾勒出一種帶著幽默感、同時擁有文化敘事深度的新世代混血飲食風格，快跟小編一起來開箱這間醬料控會超級愛的新餐廳吧。

亮點1｜醬料是一種語言

在「WHAT’S LA SAUCE？」醬料不是配角，而是一種料理的語言，更是一張邀請人坐下來聊天的門票。品牌以此延伸出SAUCE UNIVERSE醬料宇宙，讓每一張餐桌都能因分享而自然發生交流，味覺成為破冰的起點。至於品牌名稱為什麼會叫WHAT’S LA SAUCE？呢？帶著年輕世代常用語的玩味語氣，同時指向兩位創辦人從LA帶回的味覺記憶。Logo以外星小飛碟saucer為核心視覺，暗示文化的降落與跨國融合，這裡的料理也如同這個符號，代表著新奇、大膽以及恰到好處的幽默。

廣告 廣告

亮點2｜從洛杉磯到台北的味覺路徑

創辦人姊姊Alicia與弟弟Andre在洛杉磯長大，兩人的飲食記憶橫跨速食文化、街邊小吃、Coachella音樂節這類多元創意的國際場景，也包含時髦餐飲空間與米其林餐廳的精緻餐桌。回到台灣時，他們則是在夜市、居酒屋、早餐店、燒烤與家常料理中看見同樣立體而豐富的醬料文化，於是發現一個再直白不過的真理，美食的關鍵往往藏在「怎麼沾」。這份共鳴促成WHAT’S LA SAUCE的誕生。一個以醬料為語言，橫跨生活與餐桌場景，用幽默與記憶創造共感的全新品牌。

亮點3｜SAUCE UNIVERSE火力全開

店內集結10多款跨文化自製醬料，讓味覺像一場可自由探索的旅程。有帶著台式記憶的剝皮辣椒塔塔、日式居酒屋風格的明太子美乃滋，也有松露美乃滋、藍紋乳酪醬（小編最愛）的歐美成熟香氣；南洋沙嗲醬、泰式辣味美乃滋、阿根廷青醬、秘製川香辣椒醬則把國界攪拌得恰到好處。醬料靈活貫穿炸物、小點、主菜與主食，每一次點餐都能依個人喜好重新組裝風味。

亮點4｜一張適合分享的混血餐桌

這裡的菜單圍繞「好分享」的節奏設計，從開胃小點到主食與主菜，每一道都讓小編吃得津津有味。WLS Finger Food以細膩的節奏開場，生牛肉韃靼、酸辣生醃蝦、鮪魚銅鑼燒等小點結合奢華食材與近似fine dining的擺盤，為整場用餐定下質感基調。Signature主食裡，最具代表性的WLS牛肉麵來自Alicia旅居海外時對家鄉的想念，台式湯底、美式風味層次與微帶川香的辣度彼此呼應，更是他們家的私房配方。經典牛肉BLT堡則以美式形式為骨架，透過自家醬料與細節調整展現對熟悉料理的重新詮釋。炸物與主菜在美式豪邁與台式直爽之間取得平衡，招牌細薯（小編也超愛）、炸魚薯條、炸雞腿排、碳烤美國牛菲力都能搭配多款醬料自由組合，成為聊天時最不知不覺被清空的餐桌主角。

亮點5｜未來感空間與酒水選品

空間延續品牌混血視覺語言，以飛碟saucer為靈感，藍色金屬色調與未來感線條交錯，打造好拍、好玩、也很適合相聚的社交場景。酒水選品涵蓋精選葡萄酒、專屬雞尾酒與氣泡飲，風格橫跨美國、義大利與自然酒取向，設計思路圍繞與醬料、料理的靈活搭配，讓風味探索從盤中延伸到杯中。Alicia與 Andre希望每個人一踏進門就產生分享的衝動，那份吸引力來自味道也來自一種跨文化、跨次元的視覺態度，但要記得開車不喝酒，喝酒不開車喔～

美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

WHAT’S LA SAUCE｜品牌資訊

活動1：打卡官方Instagram 或 Threads @whatslasauce 贈送一杯WHAT’S LA SAUCE 調酒

活動2：每桌消費滿千送一份招牌細薯

活動日期：2026.1.15 – 2026.2.14

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷6弄12號1樓

訂位方式：02-27664988 、網路訂位

營業時間：

週一週二公休

週三/ 週四/週日 17:00 – 22:30

週五 -週六 17:00 – 23:00

延伸閱讀：

LE SSERAFIM允真也瘋狂！中山站「蛋塔俱樂部」杜拜巧克力口味秒殺，5款必吃冰心蛋塔攻略

台中必吃「zài cuisine」5亮點！最純粹的慢食能量，以發酵與煙燻重塑台灣風味

【Julia韓國觀察筆記】天冷就想喝熱湯，首爾８家必吃雪濃湯推薦

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 台中新地標「DUM DUM × Phase Coffee」5大亮點，烘焙與咖啡的極致搭配，必嚐菜單推薦你

● 【Threads上紅什麼】】CoCo聯名美樂蒂夢幻登場！草莓系飲品、4款周邊超萌必收藏