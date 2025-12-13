醬油、素蠔油差在哪？原料與風味一次看懂

醬油、素蠔油差在哪。示意圖：AI生成

不少家庭料理都會使用醬油或素蠔油，外型相似的兩種調味料，其實在原料與風味上各有差異。農業部農糧署近日在粉專分享相關飲食知識，提醒民眾可依不同料理需求，選擇適合的調味方式，為日常餐桌增添更多風味層次。

外型相似的兩種調味料，其實在原料與風味上各有差異。圖：翻攝自農糧署粉專

從製作原料來看，醬油多以黃豆或黑豆、小麥、鹽與水釀製而成，經發酵後帶有自然豆香與清爽鹹香，常用於提鮮與基本調味；素蠔油則是在醬油基底中加入香菇與澱粉熬煮，質地較為濃稠，香氣也相對濃郁，適合用於燉煮、拌炒或勾芡料理。

農糧署也指出，民眾在選購相關產品時，可留意原料標示與來源，依個人飲食習慣挑選合適的調味品。從日常料理細節開始，多認識食材本身的特性與來源，不僅能讓料理風味更加穩定，也能吃得安心又順口。

