釀核災風險升高？俄羅斯傳將攻擊扎波羅熱核電廠輸電線路

扎波羅熱核電廠 圖：取自維基百科 by Ralf1969 CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 儘管許多人宣稱戰爭時核電廠不會遭受攻擊，但俄羅斯最近的行動顯然否定這個說法。《福斯新聞》（Fox News）稍早引述一位知情人士，指出莫斯科可能在幾天內對歐洲最大的核電廠—扎波羅熱核電廠—的輸電線路發動攻擊。

烏克蘭官員先前曾表示，莫斯科的計畫重點是高壓輸電基礎設施，而非直接攻擊核反應器。但此後有消息人士稱，莫斯科的真正目標是札波羅熱核電廠（ZNPP）的輸電線路。

烏克蘭國防部情報總局（HUR）在1月17日發布的聲明中警告稱，俄羅斯正在考慮對核電關鍵變電站發動攻擊。

「為了迫使烏克蘭簽署無法接受的投降條件以結束戰爭，侵略國俄羅斯正在考慮攻擊我國能源系統的戰略設施——我們指的是保障烏克蘭核電站運行的輸電變電站。」

一位消息人士告訴福斯新聞數位頻道。 「威脅就在於札波羅熱核電廠核電廠（ZNPP）。」「有消息稱，俄羅斯可能在今晚或未來幾晚發動大規模襲擊。」這位消息人士匿名表示，並補充說，「烏克蘭政府內部的討論也圍繞札波羅核電廠及其輸電線路展開，而且這並非首次。」

札波羅熱核電廠位於烏克蘭南部，由六座VVER-1000壓水反應器組成，自2022年3月以來一直處於俄羅斯佔領之下。

儘管反應爐已停止發電，但該核電廠仍需要外部電力來維持冷卻和安全系統。

國際原子能總署（IAEA）曾多次警告，外部電力供應和線路中斷將構成嚴重的核安風險。

國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）在1月16日的聲明中表示：「國際原子能總署繼續與雙方密切合作，以確保札波羅熱核電廠的核安全，並防止衝突期間發生核事故。此次臨時停火是我們斡旋達成的第四次，表明我們繼續發揮著不可或缺的作用。」

格羅西表示：「持續的軍事活動導致烏克蘭電網惡化，這對烏克蘭核設施的核安全有直接影響。」

