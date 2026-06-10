釀酒人提前綁定未來核心！未登大聯盟外野大物獲7年長約

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密爾瓦基釀酒人21歲外野大物Luis Lara。圖／翻攝自X@mlbtraderumors

釀酒人提前綁定未來核心！根據美媒《ESPN》記者Jeff Passan報導，密爾瓦基釀酒人與21歲外野大物Luis Lara達成7年、總值3100萬美元（約新台幣9.8億元）的延長合約。

Luis Lara是釀酒人農場體系近年竄升最快的新秀之一。本季在3A表現亮眼，打擊率高達3成38，並已敲出7支全壘打，刷新個人生涯單季最多全壘打紀錄。除了長打能力提升外，還展現優異選球能力，保送率達15.8%，攻守兩端都獲得高度評價。

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根據《ESPN》球探專家Kiley McDaniel最新新秀排名，Lara已從季初未進榜，一舉躍升至釀酒人體系第5名。報告指出，Lara本季擊球初速與仰角明顯進步，使長打能力大幅提升，也讓外界更加看好其未來發展。

Lara目前在MLB百大新秀榜排名第91名，根據球探報告採用20至80分評分標準（50分為大聯盟平均水準），Lara在打擊獲得50分、力量40分、跑壘60分、臂力60分，而守備能力更獲得70分高評價。

Lara於2022年以國際自由球員身分加盟釀酒人，除了打擊持續進步外，跑壘能力同樣出色，生涯447場小聯盟比賽已累積144次盜壘成功，被視為具備攻守跑全面能力的中外野手人選。

釀酒人近年積極透過長約提前綁定年輕核心。開季前，球團才與游擊大物Cooper Pratt簽下8年5075萬美元合約，如今再度與Luis Lara完成續約，顯示球團希望趁新秀尚未站穩大聯盟前，提早鎖定未來主力陣容，而釀酒人農場系統，本季也被《ESPN》評選為全大聯盟最佳。



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