釀酒用焦糖麥芽差在哪？搞懂啤酒「麵包香」與「焦糖甜」的關鍵差異

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在很多啤酒配方裡，你會看到兩個很常見的名字：Caramel Malt（焦糖麥芽）和Crystal Malt（水晶麥芽）。很多人會直接把兩者當成同一種麥芽。其實這樣說也不能算錯，但如果你知道它們背後的製程差異，你會更容易理解——為什麼有些啤酒是「麵包香」，有些卻是「焦糖甜」。

先說結論，兩者的原理其實一樣，不論是Caramel Malt還是Crystal Malt，製作方式都有一個共同的核心：在麥粒「裡面」完成糖化。麥芽廠會把仍然保有水分的發芽麥粒加熱到大約65～70°C。在這個溫度下，麥粒內的酵素會把澱粉轉成糖。也就是說：每一顆麥粒裡面，其實都完成了一次迷你糖化。

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接下來再透過不同的加熱方式，讓糖產生不同程度的反應。於是就形成了不同顏色與風味。

Caramel Malt：比較像「烘焙麥芽」，通常用比較溫和、時間較長的窯烘方式製作。風味多半來自梅納反應（Maillard Reaction）。所以它帶來的味道比較像：麵包、烤吐司、餅乾、穀物甜香，甜味通常比較內斂，但會讓啤酒的麥芽層次更厚。

Crystal Malt：則比較像「焦糖糖果」，通常使用更高溫的滾筒式烘焙。糖在麥粒裡面會形成玻璃狀的結晶。因此風味更偏向：焦糖、太妃糖、蜂蜜、黑糖、葡萄乾、乾果。甜味會更集中、更明顯。很多深色啤酒的甜味，其實就是來自這類麥芽。

為什麼大家常把兩者當同一種？原因很簡單：在實際釀造中，兩者功能幾乎一樣。所以很多時候：Caramel Malt ≈Crystal Malt，差別只是不同國家與麥芽廠的命名習慣。例如：美國、英國常叫Crystal Malt，歐洲則常叫Cara系列麥芽。

釀酒師其實更常做的一件事，是很多人以為配方只會放一種焦糖麥芽。其實很多釀酒師會這樣搭配：Crystal 40+Crystal 120，原因很簡單：Crystal 40提供焦糖甜味，Crystal 120帶來葡萄乾與黑糖風味，兩種一起用，麥芽層次會更立體。

一個最簡單的記憶方式，如果把這類麥芽排成一條風味光譜，大概會是這樣：麥香 → 餅乾 → 焦糖 → 黑糖 → 乾果，顏色越深，甜味越濃，乾果風味也越明顯。

很多人第一次開始設計配方時，都會糾結在「要用哪一種焦糖麥芽」。但其實真正的重點不是名字，而是：你想讓啤酒呈現什麼樣的甜味與麥芽層次。可以理解這一點，配方設計就會突然變得簡單很多。

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