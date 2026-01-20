釀重大慘劇還「自己查自己」? 內蒙鋼材廠爆炸奪命 官方任命「他」調查.....

[Newtalk新聞] 位於內蒙古自治區包頭市的包鋼股份板材工廠日前發生大規模爆炸事故，部分工廠設備甚至被炸飛至周邊村落，相關事件吸引大批海內外網友關注。由於此次爆炸事件影響範圍巨大，內蒙古自治區於當地時間 19 日宣布成立事故調查組，試圖釐清案件真相。然而，被任命擔任調查組組長的官員卻巧合地與事故發生的公司同名，許多網友也將此情形調侃為「自己查自己」。





X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 18 日，內蒙古自治區包頭市九原區爾甲亥村的包鋼股份板材工廠驚傳大規模爆炸事故，大批工廠工人倉皇出逃，在當地引發一陣混亂。根據現場目擊者拍攝的影片顯示，工廠在事故發生時接連傳出巨響並竄出大量濃煙，劇烈的爆炸一度導致部分民眾倉皇逃難。

當地政府魚 19 日宣布成立爆炸事故調查組，並由與工廠同名的官員包鋼擔任組長，引發網友熱議。 圖：翻攝自 @lidangzzz X 帳號





「李老師不是你老師」表示，當地流出的照片與影片顯示，工廠的煉鋼爐在事故發生後被壟罩在一片煙霧之中，大量工廠設備、器具被炸飛至周邊地區，甚至連煉鋼爐的煤爐蓋都被炸飛至周邊村落，並毀損了民眾的住宅。部分工廠工人也因被捲入爆炸事故而受傷，依序接受到場醫護人員的治療。





事故發生後，當地時間 19 日，內蒙古自治區宣布成立「包鋼股份板材廠爆炸事故調查組」，準備針對事件相關原因展開詳細調查。其中，內蒙古自治區人民政府主席包鋼被任命為調查組組長、自治區黨委常委兼人民政府常務副主席黃志強擔任副組長，多位自治區相關部門人員與包頭市相關專家也加入調查組，陸續前往事故現場進行調查。





內蒙古包頭市工業區昨（18）日下午發生嚴重蒸汽球罐爆炸事故，造成 2 人死亡、84 人受傷、8 人失聯。 圖：翻攝自 X





由於擔任事故調查組組長的官員與發生爆炸事故的公司都叫做「包鋼」，許多網友開玩笑的表示，讓「包鋼」調查「包鋼」感覺就像「自己查自己」，「這真的可能查出什麼東西嗎」。另外有網友稱，他在 2025 年夏季面試新工作時，同梯的應徵人員中有一位因不滿包鋼拖欠工資決定離職跳槽的面試者，「他因為包鋼欠薪而撿回一條命了呢」。





但也有網友指出，包鋼旗下的工廠近幾年接連發生爆炸事故，且當局每年都宣稱「高度重視」並承諾「深刻吸取教訓」，但隔年卻又會發生類似的事故，「這種用工人性命製造的鋼材，卻被用於建造豆腐渣工程或爛尾樓，這樣的『盛世』真的是中國人民需要的嗎」？

